Видео: искрящийся троллейбус парализовал движение на проспекте Дзержинского

Вечером 12 октября у дома № 24 на проспекте Дзержинского в Дзержинском районе Новосибирска у одного из троллейбусов произошел обрыв токоприёмников.







Перегородивший дорогу троллейбус спровоцировал глухую пробку.





«Это случилось около 20:30. Сейчас стоят, меняют провода. На остановках скопилось много людей», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец Игорь.









Около 20:25, по данным сервиса Яндекс.Пробки, заторы в Новосибирске достигли 4 баллов. Кроме проспекта Дзержинского серьёзные пробки на Красном проспекте, Писарева и Ватутина.





Движение сильно затруднено





Сегодня утром на дороге тоже была сложная обстановка, в частности водители застревали в крупной пробке на улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе.