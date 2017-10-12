Видео: искрящийся троллейбус парализовал движение на проспекте Дзержинского
Вечером 12 октября у дома
Перегородивший дорогу троллейбус спровоцировал глухую пробку.
«Это случилось около 20:30. Сейчас стоят, меняют провода. На остановках скопилось много людей», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец Игорь.
Около 20:25, по данным сервиса Яндекс.Пробки, заторы в Новосибирске достигли 4 баллов. Кроме проспекта Дзержинского серьёзные пробки на Красном проспекте, Писарева и Ватутина.
Сегодня утром на дороге тоже была сложная обстановка, в частности водители застревали в крупной пробке на улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено читателем (1), скрин yandex.ru/maps (2)
Видео предоставлено читателем