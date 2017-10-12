Двадцать дольщиков заявились в офис к директору строительной компании

На встречу пришло больше 20 дольщиков

Вечером 12 октября в главном офисе новосибирской строительной компании «ПТК-30» на улице Максима Горького состоялась встреча директора застройщика Владимира Коновалова с дольщиками — он опроверг слухи о грядущем банкротстве компании и заявил, что компания возобновляет работы на ЖК «Деловой квартал».







«У нас срываются сроки строительства, видно, что застройщик не успевает вовремя сдать объект. Вот сегодня собрались на встречу, хотим задать вопросы. Вообще это первая встреча, радует, что собралось много людей», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ дольщица Екатерина.







Директор «ПТК-30» Владимир Коновалов принял дольщиков на ресепшен в офисе компании. «Мы соберём пакет всех документов, представим его дольщикам через две недели. У нас всё хорошо, компания не банкротится. Нужно отметить, что мы на рынке больше 20 лет, у нас не было ни одного недостроенного объекта. Сейчас можно говорить о том, что строительство в "Деловом квартале" продолжится в ближайшее время. Ориентировочно через полторы недели уже займёмся остеклением первого дома. Да, у нас возникают проблемы с вымогателями на башенных кранах, но мы выплачиваем им зарплату. Выплатили за сентябрь и август», — сказал Владимир Коновалов во время встречи.





Директор «ПТК-30» Владимир Коновалов заявил, что возобновит строительство ЖК «Деловой квартал»





Все свои вопросы застройщик предложил написать в группе в социальной сети «ВКонтакте», чтобы он мог предоставить информацию дольщикам.







«ПТК-30» работает на строительном рынке Новосибирска более 20 лет. Сейчас структуры группы возводят жилые комплексы «Времена года», «Деловой квартал», «Радуга» и «Ваш выбор».







Новосибирские дольщики не первый раз пытаются привлечь внимание к срыву сроков объектов и иногда выходят на пикеты. Так, этим летом инвесторы долгостроя на улице Тульская и вовсе объявляли голодовку. Нескольких человек после такой акции пришлось госпитализировать из-за ухудшения самочувствия.