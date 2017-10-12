По Новосибирску протянулась 8-километровая пробка
Вечером 12 октября по Новосибирску растянулась пробка длиной в 8 километров.
Затор начинался в районе остановки «Завод "Труд"», а заканчивался за площадью Калинина на Красном проспекте, сообщает сервис Яндекс.Пробки. На некоторых участках этой пробки скорость движения падала до 7 км/ч. В частности, так было на Красном проспекте от площади Ленина до площади Калинина.
Среди других пробок был двухкилометровый затор на улице Ипподромской, а через площадь Маркса проходила пробка длиной почти в 3 километра.
Кроме того, на Димитровском мосту скорость движения упала до 15 км/ч.
Сегодня утром на дороге тоже была сложная обстановка, в частности, водители застревали в крупной пробке на улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе.
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Елена Громкова
Фрагмент справочника 2ГИС
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