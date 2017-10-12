По Новосибирску протянулась 8-километровая пробка

Вечером 12 октября по Новосибирску растянулась пробка длиной в 8 километров.





Затор начинался в районе остановки «Завод "Труд"», а заканчивался за площадью Калинина на Красном проспекте, сообщает сервис Яндекс.Пробки. На некоторых участках этой пробки скорость движения падала до 7 км/ч. В частности, так было на Красном проспекте от площади Ленина до площади Калинина.





Среди других пробок был двухкилометровый затор на улице Ипподромской, а через площадь Маркса проходила пробка длиной почти в 3 километра.





Кроме того, на Димитровском мосту скорость движения упала до 15 км/ч.





Пробка по Большевистской и Красному проспекту составила 8 километров





Сегодня утром на дороге тоже была сложная обстановка, в частности, водители застревали в крупной пробке на улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе.