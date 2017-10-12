Мэрия решила потратить 5 миллионов на руины исторического дома

В ближайшее время завалившийся дом отремонтируют, а после откроют там музей

Музей Новосибирска заказал реставрацию конторы инженера Будагова напротив парка «Городское начало» — полуразвалившийся дом хотят привести в порядок к 125-летию города.





Дом на улице Большевистская, 7 — одно из старейших зданий Новосибирска. Оно было построено в начале XX века под контору Григория Будагова — главного инженера на стройке железнодорожного моста через Обь. В доме никто не живёт, а в 2000 году его признали объектом культурного наследия.







«Мы очень надеемся, что в этом году удастся выполнить основные работы — поставить стены и крышу здания, а также должна быть выполнена внутренняя планировка. На следующий год нужно будет провести внутренние работы и благоустройство территории», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор Музея Новосибирска Елена Щукина.







Дом перешёл в собственность муниципалитета только в конце 2016 года





Лот на выполнение работ по реставрации размещён на сайте госзакупок сегодня, 12 октября. Заявки на участие в тендере будут приниматься до 28 октября. Победителя аукциона назовут 2 ноября. Начальная (максимальная) цена контракта — 5 млн 700 тысяч рублей. Деньги выделят из бюджета города.





Подрядчику предстоит проделать довольно большую работу





Работы должны быть выполнены до конца года — после заключения контракта победителю дадут только 50 дней.





В документах закупки подчёркивается, что у подрядчика должна быть лицензия на работу по сохранению объектов культурного наследия. Ремонт будет контролировать Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия НСО.







Директор музея пояснила, что ремонт долгое время не начинался из-за того, что дом не принадлежал муниципалитету.







«Очень долго шёл процесс выкупа последней квартиры у владельца. Судебная тяжба длилась около двух лет. Только в конце прошлого года муниципалитет получил право выделить средства на здание», — сказала Елена Щукина.







При удачном стечении обстоятельств новосибирцы смогут увидеть отреставрированный дом уже к ближайшему юбилею города, поделилась прогнозом директор музея.





Справка: Будагов Григорий Моисеевич (1852–1921) родился в армянской семье в Санкт-Петербурге, окончил институт инженеров путей сообщения. В 1893 году был направлен на строительство мостов Западно-Сибирской железной дороги. Фактически руководил строительством моста через Обь. В 1911-м возглавил изыскания, а затем строительство Алтайской железной дороги.