Новый губернатор взял в руки лопату и посадил ели с Локтем и Городецким
Днём 12 октября врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и экс-губернатор Владимир Городецкий посадили ели в честь 80-летия региона.
К 80-летию Новосибирской области на аллее вдоль улицы Вертковской, рядом с Домом радио, высадили 80 елей. Деревья сажали врио губернатора области Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, бывший глава области Владимир Городецкий, председатель Заксобрания Андрей Шимкив, председатель Совета депутатов Дмитрий Асанцев, чиновники, депутаты, школьники и волонтёры.
Андрей Травников отметил, что высадка аллеи — это «хороший повод вспомнить ещё раз всех, кто обеспечивал развитие региона, и высказать слова благодарности тем, кто неустанно прикладывает усилия для того, чтобы область расцветала».
Маленькие ели чиновники сажали в заранее вырытые лунки, засыпали землёй и поливали водой.
Сегодня врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников принял участие по крайней мере в двух мероприятиях за пределами правительства — они стали первыми после назначения на должность 6 октября и прибытия в Новосибирск 9 октября. Утром Травников побывал на стройке гарнизонного Дома офицеров на территории военного городка — он удивился маленькой парковке и странному пешеходному переходу, но похвалил рабочих за восстановленные исторические перила и лестницы.
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Ксения Евдокимова
Фото предоставлены пресс-службой правительства (1, 2), Густаво Зырянова (3–6)