Новый губернатор взял в руки лопату и посадил ели с Локтем и Городецким

Днём 12 октября врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и экс-губернатор Владимир Городецкий посадили ели в честь 80-летия региона.







Врио губернатора посадил в Новосибирске первое дерево





Сегодня Травников впервые после назначения участвовал в мероприятиях в Новосибирске





К 80-летию Новосибирской области на аллее вдоль улицы Вертковской, рядом с Домом радио, высадили 80 елей. Деревья сажали врио губернатора области Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, бывший глава области Владимир Городецкий, председатель Заксобрания Андрей Шимкив, председатель Совета депутатов Дмитрий Асанцев, чиновники, депутаты, школьники и волонтёры.







На посадках заметили и бывшего главу области Владимира Городецкого





На аллее высадили 80 елей





Андрей Травников отметил, что высадка аллеи — это «хороший повод вспомнить ещё раз всех, кто обеспечивал развитие региона, и высказать слова благодарности тем, кто неустанно прикладывает усилия для того, чтобы область расцветала».







Деревья сажали чиновники, депутаты и школьники Кировского района





Маленькие ели чиновники сажали в заранее вырытые лунки, засыпали землёй и поливали водой.







Деревья высадили на аллее вдоль улицы Вертковской





Сегодня врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников принял участие по крайней мере в двух мероприятиях за пределами правительства — они стали первыми после назначения на должность 6 октября и прибытия в Новосибирск 9 октября. Утром Травников побывал на стройке гарнизонного Дома офицеров на территории военного городка — он удивился маленькой парковке и странному пешеходному переходу, но похвалил рабочих за восстановленные исторические перила и лестницы.