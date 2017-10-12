Вырежи и склей: архитекторы создали открытки-конструкторы с красивыми зданиями Новосибирска

В Новосибирске начали продавать необычные почтовые открытки, которые можно разрезать на части и собрать из них макеты известных городских зданий.


Макеты всех зданий выполнены в масштабе 1:1000
Макеты всех зданий выполнены в масштабе 1:1000


«На самом деле, идея не нова: такие открытки со зданиями музеев, памятниками архитектуры часто привозят из-за границы, из путешествий по Европе. Но в Новосибирске таких сувениров не было, и мы решили их сделать. Сначала мы начали их создавать, чтобы порадовать друзей-архитекторов и знакомых-архитекторов. На этой неделе открытки появились в продаже», — рассказала одна из авторов проекта, представитель команды новосибирских архитекторов paperarch.


Создавать эти открытки новосибирские архитекторы начали три года назад, но сначала дарили их только друзьям
Создавать эти открытки новосибирские архитекторы начали три года назад, но сначала дарили их только друзьям


Открытки начали продавать в Новосибирском государственном краеведческом музее и в книжном магазине «Перемен». 


Всего в продажу поступили четыре вида открыток, из которых можно собрать Дом с часами, здание краеведческого музея, Академпарка и ТЦ «Амстердам» на улице Геодезической. Макеты всех зданий представлены в масштабе 1:1000.



В неразрезанном виде это открытки традиционного размера, которые можно отправить по почте без конверта, говорят создатели.


«На лицевой стороне открыток изображены фасады, крыши, балконы, навесы у входов — все детали, которые необходимы для сборки. Также на открытках нарисована схема сборки. Все детали пронумерованы, и тем героям, которые захотят собрать домики в тысячном масштабе, предстоит вырезать детали, дополнительно прорезать места сгибов и собрать их согласно схеме сборки», — рассказала представительница команды paperarch.


Кроме открытки для сборки макетов понадобятся клей и канцелярский нож
Кроме открытки для сборки макетов понадобятся клей и канцелярский нож


На каждой открытке размещаются все необходимые детали для сборки одного здания. Исключение составляет только здание Академпарка: чтобы собрать его, понадобится комплект из трёх открыток с деталями.



В пресс-службе краеведческого музея уточнили, что каждая открытка из этой серии стоит 75 рублей, а комплект из трёх открыток для сборки здания Академпарка — 150 рублей. В книжном магазине «Перемен» на улице Орджоникидзе, куда корреспондент НГС.НОВОСТИ позвонила как покупатель, сообщили, что одиночные открытки для сборки новосибирских зданий продаются по 100 рублей, а комплекты из трёх открыток — по 300 рублей.


Четырьмя годами ранее серию объёмных открыток с достопримечательностями Новосибирска выпустил архитектор Никита Кутенков. В его коллекции было восемь открыток: с изображением оперного театра, часовни, краеведческого музея, собора Александра Невского, железнодорожного вокзала, моста-памятника, Музея города Новосибирска и Дома культуры имени Горького.


В этом году в продаже появились красивые открытки с Новосибирском от дизайнера Миланы Лапиной. Она рассказала, что также в её планах сделать принты для открыток с Городовичком и улицей Богдана Хмельницкого.


Создают новосибирцы открытки и на другие темы, не связанные с городом. Например, дизайнер Ева Морозова, прославившаяся психоделической рекламой Skype, выпустила романтичные и весёлые открытки про толстых людей. А художник-любитель Зинаида Кузнецова создала ко Дню влюбленных открытку с портретами музыканта Курта Кобейна и его супруги Кортни Лав.

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