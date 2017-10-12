Вырежи и склей: архитекторы создали открытки-конструкторы с красивыми зданиями Новосибирска

В Новосибирске начали продавать необычные почтовые открытки, которые можно разрезать на части и собрать из них макеты известных городских зданий.







Макеты всех зданий выполнены в масштабе 1:1000





«На самом деле, идея не нова: такие открытки со зданиями музеев, памятниками архитектуры часто привозят из-за границы, из путешествий по Европе. Но в Новосибирске таких сувениров не было, и мы решили их сделать. Сначала мы начали их создавать, чтобы порадовать друзей-архитекторов и знакомых-архитекторов. На этой неделе открытки появились в продаже», — рассказала одна из авторов проекта, представитель команды новосибирских архитекторов paperarch.







Создавать эти открытки новосибирские архитекторы начали три года назад, но сначала дарили их только друзьям





Открытки начали продавать в Новосибирском государственном краеведческом музее и в книжном магазине «Перемен».





Всего в продажу поступили четыре вида открыток, из которых можно собрать Дом с часами, здание краеведческого музея, Академпарка и ТЦ «Амстердам» на улице Геодезической. Макеты всех зданий представлены в масштабе 1:1000.











В неразрезанном виде это открытки традиционного размера, которые можно отправить по почте без конверта, говорят создатели.





«На лицевой стороне открыток изображены фасады, крыши, балконы, навесы у входов — все детали, которые необходимы для сборки. Также на открытках нарисована схема сборки. Все детали пронумерованы, и тем героям, которые захотят собрать домики в тысячном масштабе, предстоит вырезать детали, дополнительно прорезать места сгибов и собрать их согласно схеме сборки», — рассказала представительница команды paperarch.







Кроме открытки для сборки макетов понадобятся клей и канцелярский нож





На каждой открытке размещаются все необходимые детали для сборки одного здания. Исключение составляет только здание Академпарка: чтобы собрать его, понадобится комплект из трёх открыток с деталями.











В пресс-службе краеведческого музея уточнили, что каждая открытка из этой серии стоит 75 рублей, а комплект из трёх открыток для сборки здания Академпарка — 150 рублей. В книжном магазине «Перемен» на улице Орджоникидзе, куда корреспондент НГС.НОВОСТИ позвонила как покупатель, сообщили, что одиночные открытки для сборки новосибирских зданий продаются по 100 рублей, а комплекты из трёх открыток — по 300 рублей.





Четырьмя годами ранее серию объёмных открыток с достопримечательностями Новосибирска выпустил архитектор Никита Кутенков. В его коллекции было восемь открыток: с изображением оперного театра, часовни, краеведческого музея, собора Александра Невского, железнодорожного вокзала, моста-памятника, Музея города Новосибирска и Дома культуры имени Горького.





В этом году в продаже появились красивые открытки с Новосибирском от дизайнера Миланы Лапиной. Она рассказала, что также в её планах сделать принты для открыток с Городовичком и улицей Богдана Хмельницкого.





Создают новосибирцы открытки и на другие темы, не связанные с городом. Например, дизайнер Ева Морозова, прославившаяся психоделической рекламой Skype, выпустила романтичные и весёлые открытки про толстых людей. А художник-любитель Зинаида Кузнецова создала ко Дню влюбленных открытку с портретами музыканта Курта Кобейна и его супруги Кортни Лав.