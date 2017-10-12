В новосибирском метро с песней под гитару запустили студенческий поезд

Новая выставка в поезде-музее посвящена студенческим отрядам
Новая выставка в поезде-музее посвящена студенческим отрядам

Сегодня, 12 октября, в новосибирском метро состоялась презентация новой экспозиции в поезде-музее «Новониколаевск-Новосибирск» — она приурочена к проведению XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. 


Экспозицию «Мы мечтою о мире живем» представили на станции «Площадь Гарина-Михайловского». На стенах вагона появились фотографии, заметки, документы, посвящённые фестивалям молодёжи и студентов. 


«Всемирный фестиваль молодёжи — событие мирового масштаба, и данная экспозиция призвана популяризировать идеи форума, поближе познакомить новосибирцев с его историей. Уверена, что новосибирская молодёжь достойно представит наш регион на фестивале, продемонстрировав научный, культурный и творческий потенциал Новосибирской области», — передаёт пресс-служба губернатора и правительства слова и.о. начальника управления молодёжной политики министерства региональной политики Новосибирской области Натальи Гергерт.


Экспозиция станет финальным этапом подготовки к фестивалю в Новосибирской области. Мероприятия к нему шли весь год: в частности, весной возле аквапарка «Аквамир» появилась аллея «Фестивальная», летом — арт-объект «Фестивальная ромашка» в студенческом городке НГУ, а в сентябре прошёл Парад студенчества.


На открытии выставки присутствующие не только говорили официальные слова, но и пели песни под гитару на станции.


Новый вагон проекта поезда-музея «Новосибирск-Новониколаевск» вышел в рейс сегодня, 12 октября
Новый вагон проекта поезда-музея «Новосибирск-Новониколаевск» вышел в рейс сегодня, 12 октября


Один из примеров стенда экспозиции «Мы мечтою о мире живем», который появился в поезде
Один из примеров стенда экспозиции «Мы мечтою о мире живем», который появился в поезде


На стенах вагона появились фотографии, заметки, посвящённые предыдущим фестивалям молодёжи
На стенах вагона появились фотографии, заметки, посвящённые предыдущим фестивалям молодёжи


Фотографии экспозиции в поезде-музее
Фотографии экспозиции в поезде-музее


Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в 2017 году пройдёт с 14 по 22 октября в городе Сочи, в нем примут участие около 20 тысяч человек из 150 стран мира. В НСО программа фестиваля будет посвящена темам «Наука и технологии» и «Образование». 


На открытии новой выставки в поезде-музее пели песни под гитару
На открытии новой выставки в поезде-музее пели песни под гитару


Новосибирскую область посетят 50 молодых людей из разных стран мира, в том числе из Польши, Великобритании, Финляндии и других стран.


Открытие выставки «Мы мечтою о мире живем» в новосибирском метро
Открытие выставки «Мы мечтою о мире живем» в новосибирском метро


Проектом поезда-музея «Новониколаевск-Новосибирск» занимается областной фонд «Родное слово». За время существования проекта в вагонах появилось более тридцати тематических выставок. Например, 29 сентября в поезде-музее открывалась экспозиция, посвящённая 85-летию СГУПСа.

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