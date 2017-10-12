Рабочего на стройке в Кировском районе придавило бетонной плитой


От полученных травм рабочий скончался на месте
От полученных травм рабочий скончался на месте

В четверг, 12 октября, на улице Сибиряков-Гвардейцев, 49/5 в Кировском районе Новосибирска погиб рабочий — его насмерть придавило бетонной плитой.


«Я в этот момент был в здании. Действительно придавило насмерть рабочего. Они на стройке работали, строители. Вот один человек погиб. Я не могу сказать, что произошло и был ли это несчастный случай. Сейчас уже "скорая" и полиция разъехались», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец, который работает в здании неподалёку.


В следственном управлении СК РФ по Новосибирской области рассказали, что от полученных травм мужчина скончался на месте. 


«По данным следствия, в дневное время 12 октября 2017 года на промышленной площадке, расположенной на улице Сибиряков-Гвардейцев, 49/5 в Новосибирске, 


на одного 29-летнего рабочего упала бетонная плита, являвшаяся элементом огораживающего промышленную зону забора.


В настоящее время на месте происшествия работает следователь СКР, проводится осмотр места происшествия. Также устанавливается владелец территории, где произошло происшествие, и работодатель пострадавшего мужчины. В ходе проверки будут исследованы все обстоятельства происшествия, по её результатам будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.


Похожий несчастный случай произошёл в июле на новосибирском авиазаводе им. Чкалова: тогда причиной смерти рабочего стала электротравма.

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