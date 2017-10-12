На остановке трамвая № 13 сделали платформу для пассажиров

На трамвайной остановке «Зыряновская» в Октябрьском районе Новосибирска делают остановочную платформу для пассажиров трамвая № 13 .





Новая платформа на «Зыряновской»





«В настоящее время на остановке общественного транспорта "Зыряновская" ведётся восстановление остановочной платформы по нечётной стороне улицы. На противоположной стороне организация остановочной платформы технически невозможна из-за непосредственной близости проезжей части», — сообщили в департаменте транспорта мэрии.





По наблюдению корреспондента, 11 октября платформа ещё была огорожена лентой, несмотря на это, люди уже пользовались ею. С другой стороны пассажиры вынуждены ждать трамваев вдоль проезжей части.







Через эту остановку проходит только один трамвайный маршрут — № 13 «Гусинобродское шоссе – Писарева».





На нечётной стороне остановочной платформы не будет, так как нет технической возможности





Две новые остановки должны появиться до конца года на Красном проспекте. Они будут с мусорными урнами, лавочкой, дорожными знаками «Место остановки автобуса/троллейбуса/трамвая».