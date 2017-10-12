На остановке трамвая № 13 сделали платформу для пассажиров

На трамвайной остановке «Зыряновская» в Октябрьском районе Новосибирска делают остановочную платформу для пассажиров трамвая № 13.


Новая платформа на «Зыряновской»
Новая платформа на «Зыряновской»


«В настоящее время на остановке общественного транспорта "Зыряновская" ведётся восстановление остановочной платформы по нечётной стороне улицы. На противоположной стороне организация остановочной платформы технически невозможна из-за непосредственной близости проезжей части», — сообщили в департаменте транспорта мэрии.


По наблюдению корреспондента, 11 октября платформа ещё была огорожена лентой, несмотря на это, люди уже пользовались ею. С другой стороны пассажиры вынуждены ждать трамваев вдоль проезжей части.


Через эту остановку проходит только один трамвайный маршрут — № 13 «Гусинобродское шоссе – Писарева».


На нечётной стороне остановочной платформы не будет, так как нет технической возможности
На нечётной стороне остановочной платформы не будет, так как нет технической возможности


Две новые остановки должны появиться до конца года на Красном проспекте. Они будут с мусорными урнами, лавочкой, дорожными знаками «Место остановки автобуса/троллейбуса/трамвая».

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