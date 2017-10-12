Гонял без превышения: мэрия назвала скорость, которая напугала пассажирку троллейбуса

Мэрия не нашла нарушений в действиях водителей, устроивших гонки
Мэрия не нашла нарушений в действиях водителей, устроивших гонки

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска проверил действия водителей автобуса и троллейбуса, которые устроили гонки в центре города — нарушений не нашли.


«Обработаны видеоматериалы веб-камер, а также данные системы спутникового контроля "АСУ-Навигация". 


Нарушений скоростного режима со стороны водителей указанных единиц подвижного состава не зафиксировано (скорость движения не превышает 51 км/ч)», 


— сообщили результаты проверки в пресс-центре мэрии.


При этом подтвердили, что при выезде с остановки «Метро "Октябрьская"» троллейбус задел стекло автобуса, который также ждал пассажиров на этой же остановке. «В связи с тем, что материальный ущерб незначительный, водители сотрудников ГИБДД не вызывали, разъехались по расписке», — уточнили в пресс-центре.


Свидетельницей гонок троллейбуса № 5 и автобуса № 98 в центре города вечером 3 октября стала одна из читательниц НГС.


«Сначала ехали вплотную, прямо стенка к стенке. А потом начали друг друга подрезать на остановках. На участке от "Глобуса" до "Октябрьской" нас автобус обогнал, остановился на остановке, как положено. А водитель троллейбуса проехал за остановку. Люди бежали. Одна женщина стучалась к водителю, он никак не отреагировал и поехал. До ГПНТБ нас автобус обогнал, а троллейбус вновь решил сделать этот же манёвр, то есть подрезать его, чтобы он первым не уехал с остановки. В этот момент произошло ДТП», — рассказывала НГС.НОВОСТИ пассажирка троллейбуса Наталья Чеботарева.

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