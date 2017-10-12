ЦБ выпустил в обращение новые купюры в 200 и 2000 рублей

Новые купюры номиналом 200 рублей и 2000 рублей

Сегодня, 12 октября, Центробанк объявил о выпуске в обращение новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей.





«Вышеуказанные банкноты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приёму по нарицательной стоимости во все виды платежей без всяких ограничений», — сообщается на сайте ЦБ.







Города-символы для новых купюр выбирали в прошлом году с помощью народного голосования — любой человек мог предложить город и достопримечательность. В голосовании участвовал и Новосибирск — местные жители хотели увидеть на новых банкнотах Бугринский мост, оперный театр, зоопарк, часовню во имя Святого Николая Чудотворца и другие примечательные места города.





Однако Новосибирск выбыл из голосования. Так, на 200-рублёвой купюре изображён памятник затопленным кораблям и музей-заповедник «Херсонес Таврический» в Севастополе, а на двухтысячной — Русский мост во Владивостоке и космодром «Восточный».





НГС.НОВОСТИ отправили запрос в Сибирское ГУ Банка России, чтобы узнать, когда новые банкноты привезут в Новосибирск.