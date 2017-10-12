Полиция окружила дом на площади Маркса: на место прибыли кинологи

К дому никого не подспукают

Днём 12 октября жильцов дома № 27 на улице Ватутина в Ленинском районе Новосибирска эвакуировали полицейские.







«Это жилой дом, но с одной стороны в нём расположены кафе и магазины. Сейчас всех жильцов вывели на улицу. Я подъехал туда, там уже всё было оцеплено. Сотрудники полиции не пускали никого к дому. Сказали, что бомба. На тот момент я не видел на месте ни МЧС, ни кинологов», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец.







По словам очевидца, один из подъездов обыскивают кинологи.





Корреспондент НГС.НОВОСТИ уточняет информацию об эвакуации в областном управлении МВД.





Заведения, расположенные в доме, закрылись





Кинологи привезли с собой немецкую овчарку





Полиция приехала на место примерно в половину второго





На улицу вывели и жителей, и сотрудников магазинов





Дополнение: В ответ на запрос НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области пояснили, что было сообщение о минировании. «Сообщение о минировании дома в Ленинском районе поступило в полицию около десяти утра. На место выехали кинологи с служебными собаками, сотрудники полиции и сотрудники ФСБ. По результатам проверки сообщение оказалось ложным. Никаких поводов для паники нет, сейчас всё работает в штатном режиме, в доме всё хорошо», — рассказали в ведомстве.





Массовые эвакуации из общественных зданий в Новосибирске в последнее время случаются регулярно. В большинстве случаев они связаны с сообщениями о бомбах. 28 сентября полицейским пришлось эвакуировать школы и университеты, кинотеатр «Победа», железнодорожную станцию Сеятель, автовокзал и аэропорт Толмачёво, крупные торговые центры, в том числе «Ауру» — НГС.НОВОСТИ следили за происходящим в режиме онлайн. А 9 октября в Новосибирске эвакуировали несколько школ.

