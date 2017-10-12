Полиция окружила дом на площади Маркса: на место прибыли кинологи

К дому никого не подспукают
К дому никого не подспукают

Днём 12 октября жильцов дома № 27 на улице Ватутина в Ленинском районе Новосибирска эвакуировали полицейские.


«Это жилой дом, но с одной стороны в нём расположены кафе и магазины. Сейчас всех жильцов вывели на улицу. Я подъехал туда, там уже всё было оцеплено. Сотрудники полиции не пускали никого к дому. Сказали, что бомба. На тот момент я не видел на месте ни МЧС, ни кинологов», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец.


По словам очевидца, один из подъездов обыскивают кинологи.


Корреспондент НГС.НОВОСТИ уточняет информацию об эвакуации в областном управлении МВД.


Заведения, расположенные в доме, закрылись 
Заведения, расположенные в доме, закрылись 


Кинологи привезли с собой немецкую овчарку
Кинологи привезли с собой немецкую овчарку


Полиция приехала на место примерно в половину второго
Полиция приехала на место примерно в половину второго


На улицу вывели и жителей, и сотрудников магазинов
На улицу вывели и жителей, и сотрудников магазинов


Дополнение: В ответ на запрос НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области пояснили, что было сообщение о минировании. «Сообщение о минировании дома в Ленинском районе поступило в полицию около десяти утра. На место выехали кинологи с служебными собаками, сотрудники полиции и сотрудники ФСБ. По результатам проверки сообщение оказалось ложным. Никаких поводов для паники нет, сейчас всё работает в штатном режиме, в доме всё хорошо», — рассказали в ведомстве.


Массовые эвакуации из общественных зданий в Новосибирске в последнее время случаются регулярно. В большинстве случаев они связаны с сообщениями о бомбах. 28 сентября полицейским пришлось эвакуировать школы и университеты, кинотеатр «Победа», железнодорожную станцию Сеятель, автовокзал и аэропорт Толмачёво, крупные торговые центры, в том числе «Ауру» — НГС.НОВОСТИ следили за происходящим в режиме онлайн. А 9 октября в Новосибирске эвакуировали несколько школ

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