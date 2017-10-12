Новосибирским зоозащитникам заблокировали аккаунты «ВКонтакте»

Новосибирские зоозащитники сообщили о внезапной блокировке своих страниц в соцсети «ВКонтакте»
Новосибирские зоозащитники сообщили о внезапной блокировке своих страниц в соцсети «ВКонтакте»

Новосибирские защитники животных заявили о массовой блокировке своих аккаунтов в соцсетях — из «ВКонтакте» удалены как личные страницы, так и принадлежащие зоозащитным организациям и фондам. 


«Ситуация очень непонятная. Как-то слишком внезапно, чуть ли не ночью, были забанены очень многие зоозащитники и несколько зоозащитных групп. Мы пишем в техподдержку "Контакта", нам говорят: быть не может, что просто так. Пишут, якобы было нарушение правил сайта. Но я за нескольких людей абсолютно точно могу сказать, что эти люди тихо-мирно спали дома, и страницы у них взломаны не были. При взломе обычно пишут: "Мы вырвали вашу страницу из лап злоумышленников". Здесь просто: "Страница удалена за нарушение правил сайта навсегда"», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ администратор региональной общественной организации «Кошкино лукошко» Алёна Мезенцева.


По словам Мезенцевой, она насчитала среди своих знакомых около 30 зоозащитников и пять групп, страницы которых были удалены. При попытке зайти, например, на страницу сообщества «Дорога к дому» появляется надпись: «Сообщество заблокировано за предложение "накрутки" или услуг по рассылке спама». Аналогичные блокировки, как стало известно новосибирским защитникам животных, произошли и с зоозащитниками в других городах.  


Страница зоозащитного сообщества «Дорога к дому» заблокирована с пометкой о возможном спаме
Страница зоозащитного сообщества «Дорога к дому» заблокирована с пометкой о возможном спаме


«Из тех, с кем я общаюсь, человек 15 заблокированы. И лично моя, собственная [страница], где я не только животными занимаюсь. Там вся моя контактная информация, все данные — очень давно она у меня, не фейк. Из службы поддержки "ВКонтакте" меня спросили, мол, возможно у вас несколько страниц? Но я сказала, что одна и могу прислать фотографию паспорта. Пока ничего [на это] не ответили», — сообщила администратор Фонда помощи животным «Зоозабота» Алина Уварова.


Зоозащитники предполагают, что блокировки могли произойти или из-за денежных сборов на помощь животным, которые ведут некоторые группы, или из-за недавних активных выступлений зоозащитников. 17 сентября по всей стране, в том числе и в Новосибирске, прошли митинги с требованием принять закон о защите животных.


Пресс-служба соцсети «ВКонтакте» не ответила на запрос НГС.НОВОСТИ о причинах блокировок страниц за время подготовки материала.  


Новосибирские зоозащитники регулярно собирают на улице животных, стерилизуют их и потом раздают всем желающим. Одна из таких акций проходила в конце июля в ТЦ «Эдем» в Академгородке. 

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