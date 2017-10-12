Ремонт хороший, парковка маленькая: Травников сходил в музей, который откроют к приезду Путина

Утром 12 октября врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников побывал на стройке гарнизонного Дома офицеров на территории Военного городка. Это первое мероприятие нового главы НСО в новой должности за пределами правительства. Он удивился маленькой парковке и странному пешеходному переходу, но похвалил рабочих за восстановленные исторические перила и лестницы.





Фасад ре конструируемого гарнизонного Дома офицеров





В ноябре здесь появится мультимедийный парк «Россия. Моя история» — копия музея на ВДНХ в Москве. В Новосибирске давно обсуждается предстоящий визит президента Владимира Путина на открытие музея. Это обстоятельство, например, ускорило передачу в городскую собственность дороги, которая ведёт к музею. «Спасибо нашему президенту, который в ноябре собрался приехать на открытие музея. — Минобороны ускорило шаги по передаче данной дороги», — говорил НГС.НОВОСТИ в июле депутат городского совета Денис Плотников.







И.о. министра строительства Сергей Боярский, врио губернатора Андрей Травников и и.о. вице-губернатора Александр Титков (слева направо)





Сначала новому губернатору показали прилегающую к зданию территорию. Недавно здесь отремонтировали дорогу, тротуары, провели освещение. Некоторые работы по благоустройству, например, посадку газона, подрядчику придётся завершать весной.







«С этой стороны здание смотрится очень даже прилично. Перед пуском нужно, конечно, выровнять колеи. Я ещё обратил внимание: там пешеходный переход в газон упирается», — заметил Андрей Травников и получил в ответ обещания подрядчиков это исправить.







Андрей Травников удивился тому, как подрядчик восстановил исторический интерьер Дома офицеров





Внутри Дома офицеров кипит работа. Там уже завершают отделочные работы, установку лифтов. Стены помещений, где расположится мультимедийная экспозиция, выполнили в сером цвете. Музей задействует все три этажа здания, на каждом — лабиринт из перегородок. Врио губернатора, оглядывая тесные залы, озадачился другим вопросом.







«Мне показалось, недостаточно удалось выделить площадей для проведения различных конференций, учебных мероприятий, выездных уроков. Но я думаю, что мы совместно с образовательными учреждениями, мои коллеги проработают приемлемый формат выездных уроков в этом музее. Я надеюсь, что все учащиеся как минимум школ Новосибирска и прилегающих районов будут посещать этот объект», — сказал он.





Скоро на этих стенах установят сенсорные мониторы, проекторы и другие мультимедийные блоки, которые станут экспозицией парка-музея





Новосибирский парк «Россия. Моя история» станет одной из нескольких региональных копий парка в 57-м павильоне ВДНХ в Москве. Сегодня там проходит несколько выставок: «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе» и «Новое время». Ко Дню народного единства в 2017 году по всей стране пообещали открыть ещё несколько таких музеев, в том числе и в Новосибирске. Изюминкой парка станет отсутствие традиционных экспонатов — вместо них перед глазами посетителей будут мультимедийные блоки. По задумке, с помощью разных носителей, анимации и 3D-моделирования они вызовут у посетителей эффект присутствия.





Холл Дома офицеров — сто лет назад здесь устраивали танцы





Подробности об экспозиции пока не раскрывают, но известно, что её часть будет посвящена истории региона и Дома офицеров. «Очень хорошо, что выделен отдельный зал для экспозиции по истории Новосибирской области. Мы даже с коллегами коротко пообсуждали, какие материалы могут быть представлены на ней», — говорит Травников.





Потолки будут украшать люстры, привезённые из Санкт-Петербурга





Глава региона остался доволен увиденным, правда, заметил ещё один недостаток — маленькую парковку: «Я надеюсь, что этот музей будет очень востребован жителями Новосибирска, Новосибирской области и, возможно, у гостей нашего региона, поэтому в ближайшее время этот вопрос совместно с Министерством обороны нам придётся решать».





Во время реконструкции восстановили исторический вид лестниц





«Объект очень важный. Всё, что связано с историей России — чрезвычайно важно. Этот объект находится под пристальным вниманием президента, Владимира Владимировича Путина. Что касается завершения: в целом я удовлетворён тем объёмом работ, который на данную дату проведён. <...> Я высказал пожелания по приведению в порядок внешнего вида зданий. Я понимаю, что работы завершаются осенью, и в полном объёме выполнить благоустройство территории, в частности, высев травы, не получится. Это придётся завершать весной. Есть некоторые замечания. Неудачно выполнен пешеходный переход. Это абсолютные мелочи и я думаю, что подрядчики сделают это в ближайшие несколько дней. Основной вопрос — это парковки», — подытожил Андрей Травников.