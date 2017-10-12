Полиция поймала трёх подозреваемых в убийстве пропавшей сибирячки

Новосибирские полицейские задержали подозреваемых в убийстве 50-летней Светланы Буяновой, которая числилась без вести пропавшей с 12 августа.







Чтобы найти спрятанное в лесу тело, полицейским понадобилось около двух месяцев.





«С целью проверки оперативной информации о том, что тело женщины находится в лесном массиве недалеко от посёлка Кудряши, были задействованы более тридцати полицейских, в том числе кинологи со служебно-разыскными собаками, а также сотрудники МЧС. В ходе поисковых мероприятий 10 октября труп женщины был обнаружен», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







При поддержке Росгвардии полицейские задержали подозреваемых в убийстве. Ими стали знакомый женщины, с которым она познакомилась по интернету, и двое его сообщников.





Как сообщили в Следственном управлении СК России по Новосибирской области, подозреваемые решили убить женщину, чтобы забрать её деньги на покупку квартиры. Вечером 12 августа 41-летний мужчина предложил жертве поехать вместе на базу отдыха за пределы Новосибирска. Женщина согласилась. Вместе с ними в одной машине за город поехали ещё 52-летний и 50-летний мужчины.





«В лесополосе близ посёлка Кудряши Новосибирского района злоумышленники, остановив автомобиль, извлекли из него потерпевшую, причинили ей смерть и закопали тело женщины в землю», — описали преступление в Следственном комитете.







Чем именно убили женщину, станет известно после проведения экспертизы.





После убийства, по версии следствия, подозреваемые поехали домой к своей жертве, открыли квартиру её ключами, украли ноутбук и банковскую карту с 7 тысячами рублей. Но денег на новую квартиру не нашли.







Уголовное дело об убийстве следователи возбудили ещё в августе — сразу после исчезновения погибшей. Сегодня, 12 октября, суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте подозреваемых, добавили в СУ СКР по Новосибирской области.







Как ранее сообщали в поисковом отряде «Маяк», 10 августа Светлана Буянова не вышла на работу, а спустя пару дней перестала звонить своей дочери. Женщина жила одна в Кировском районе Новосибирска, поэтому ни полиция, ни волонтёры не знали точно, когда и в какой одежде Светлана ушла из дома. Раньше она никогда не терялась.







Вчера поздно вечером родственникам Светланы Буяновой стало известно о том, что она погибла.