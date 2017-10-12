Власти поставят на Красном проспекте две новые остановки

Четыре павильона поставят там, где уже отремонтировали тротуары и проезжую часть

Власти объявили аукцион на установку четырёх остановок на Красном проспекте и Мочищенском шоссе — в этом году здесь уже отремонтировали тротуары и проезжую часть.







11 октября «Городской центр организации дорожного движения» объявил закупку на изготовление и установку остановок.







«Каркас крыши павильонов изготовлен как цельная сварная конструкция. Для предотвращения скопления снега крыша не должна иметь внутренних "карманов"», — особо подчёркивается в документах закупки.





В списке четыре остановки — две на Красном проспекте («Северная» и «ДК Энергия») и две на Мочищенском шоссе («Сибирский кадетский корпус» и «Байкальская»). Остановки должны быть с мусорными урнами, лавочкой, дорожными знаками «Место остановки автобуса/троллейбуса/трамвая».





Прием заявок на конкурс будет идти до 19 октября. Итоги аукциона подведут 23 октября. Начальная (максимальная) цена контракта — 360 тысяч рублей, его оплатит городской бюджет.







«Выполнение работ, предусмотренных контрактом, осуществляется с даты заключения муниципального контракта в течение 30 календарных дней», — подчёркивается в документах лота.







Напомним, в Новосибирске в этом году начался капитальный ремонт улиц по проекту «Безопасные и качественные дороги».





Дорожники уже отремонтировали несколько улиц, среди них и Красный проспект на участке улицы Писарева до Мочищенского шоссе и участок Мочищенского шоссе от Красного проспекта до улицы Жуковского.







Мэр города Анатолий Локоть уже признался, что ему очень понравилось, как после ремонта выглядит этот участок главной улицы города. В следующем году ремонт Красного проспекта продолжится — на этот раз на участке от улицы Писарева до Октябрьского моста.







Особое внимание глава города попросил чиновников уделить как раз остановочным павильонам. «Нехорошо, когда мы делаем хорошую трассу, тротуары, светофорные объекты, безопасность, а павильоны выглядят весьма-весьма», — заметил глава города.





НГС.НОВОСТИ отправили запрос в мэрию Новосибирска о новых остановках.