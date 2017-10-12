Циклоническое возмущение несёт в Новосибирскую область дожди

В Новосибирск идут не только дожди, но и потепление
В Новосибирск идут не только дожди, но и потепление

Новосибирские синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни: в регионе станет тепло и сухо, но к концу недели могут начаться дожди.


«У нас произошло вторжение северо-западных воздушных масс, оформленное в виде области высокого атмосферного давления, барического гребня. Температура понизилась в ночные часы до 0…–10 градусов (–10 было в Убинском районе). Прошли с вечера осадки, вызванные прохождением вторичных атмосферных фронтов, но сейчас атмосферное давление выросло, и в общем-то мы предполагаем, что в ближайшие трое суток осадки маловероятны», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Согласно прогнозу, 13 и 14 октября ночная температура в Новосибирской области будет колебаться в диапазоне от –2 до –7 градусов, местами ожидаются морозы до –12. В воскресенье, 15 октября, в регионе станет немного теплее: ночная температура приблизится к нулю. Дневная температура тоже будет расти. Днём 13 октября ожидается +3…+8 градусов, в последующие двое суток — от +4 до +10, а местами до +15 градусов.


«15 октября днём уже вероятны осадки, вызванные перемещением циклонического возмущения с юга-запада — из районов Казахстана», — описал ситуацию Ренад Ягудин.


Судя по данным сайта Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирске 13 октября будет –3…–5 градусов ночью и +5…+7 днём. 14 октября ночная температура будет в среднем на один градус выше, а дневная — на два градуса выше.


Ранее синоптики рассказывали, что этот октябрь по температуре будет мягче, чем прошлый. Согласно прогнозу, климатическая зима в этом месяце в Новосибирск ещё не придёт.

Прочтений: 5486
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (20)20
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено