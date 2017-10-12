Циклоническое возмущение несёт в Новосибирскую область дожди

В Новосибирск идут не только дожди, но и потепление

Новосибирские синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни: в регионе станет тепло и сухо, но к концу недели могут начаться дожди.







«У нас произошло вторжение северо-западных воздушных масс, оформленное в виде области высокого атмосферного давления, барического гребня. Температура понизилась в ночные часы до 0…–10 градусов (–10 было в Убинском районе). Прошли с вечера осадки, вызванные прохождением вторичных атмосферных фронтов, но сейчас атмосферное давление выросло, и в общем-то мы предполагаем, что в ближайшие трое суток осадки маловероятны», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







Согласно прогнозу, 13 и 14 октября ночная температура в Новосибирской области будет колебаться в диапазоне от –2 до –7 градусов, местами ожидаются морозы до –12. В воскресенье, 15 октября, в регионе станет немного теплее: ночная температура приблизится к нулю. Дневная температура тоже будет расти. Днём 13 октября ожидается +3…+8 градусов, в последующие двое суток — от +4 до +10, а местами до +15 градусов.







«15 октября днём уже вероятны осадки, вызванные перемещением циклонического возмущения с юга-запада — из районов Казахстана», — описал ситуацию Ренад Ягудин.







Судя по данным сайта Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирске 13 октября будет –3…–5 градусов ночью и +5…+7 днём. 14 октября ночная температура будет в среднем на один градус выше, а дневная — на два градуса выше.





Ранее синоптики рассказывали, что этот октябрь по температуре будет мягче, чем прошлый. Согласно прогнозу, климатическая зима в этом месяце в Новосибирск ещё не придёт.