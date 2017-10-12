Циклоническое возмущение несёт в Новосибирскую область дожди
Новосибирские синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни: в регионе станет тепло и сухо, но к концу недели могут начаться дожди.
«У нас произошло вторжение северо-западных воздушных масс, оформленное в виде области высокого атмосферного давления, барического гребня. Температура понизилась в ночные часы до
Согласно прогнозу, 13 и 14 октября ночная температура в Новосибирской области будет колебаться в диапазоне от –2 до –7 градусов, местами ожидаются морозы до –12. В воскресенье, 15 октября, в регионе станет немного теплее: ночная температура приблизится к нулю. Дневная температура тоже будет расти. Днём 13 октября ожидается
«15 октября днём уже вероятны осадки, вызванные перемещением циклонического возмущения с юга-запада — из районов Казахстана», — описал ситуацию Ренад Ягудин.
Судя по данным сайта Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирске 13 октября будет
Ранее синоптики рассказывали, что этот октябрь по температуре будет мягче, чем прошлый. Согласно прогнозу, климатическая зима в этом месяце в Новосибирск ещё не придёт.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова