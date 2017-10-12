«Горэлектротранспорт» выплатил 14 миллионов долгов по зарплате

Сумма задолженности по зарплате была свыше 14 млн рублей
Сумма задолженности по зарплате была свыше 14 млн рублей

 Руководство МКП «Горэлектротранспорт» выплатило сотрудникам долги по зарплате после проверки прокурора Новосибирска.


«Прокурорская проверка показала, что вопреки трудовому законодательству и принятым в организации локальным нормативным правовым актам на предприятии образовалась задолженность в размере свыше 14,3 млн рублей перед 926 работниками», — рассказали в прокуратуре, не сообщив за какой период была задержка.


По информации ведомства, проверка была в сентябре, после вмешательства прокурора предприятие погасило задолженность перед сотрудниками в полном объеме, а также выплатило компенсацию.


НГС.НОВОСТИ отправили запрос в мэрию с просьбой уточнить причины, по которым МКП «Горэлектротранспорт» накопило долг перед сотрудниками.


В августе долги по зарплате также требовали больше 300 сотрудников «Сибнефтегеофизики», которым работодатель задолжал свыше 50 млн рублей. 

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