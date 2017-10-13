Власти поменяли на сутки маршрут одного из левобережных трамваев

Маршрут трамваев изменится только при движении в сторону Юго-Западного жилмассива
Маршрут трамваев изменится только при движении в сторону Юго-Западного жилмассива


В Новосибирске на сутки изменится маршрут трамвая № 18 «Жилмассив Юго-Западный – Улица Петухова».


«С 00:00 14 октября до 5:30 15 октября закрывается движение трамваев на участке от Троллейной до Волховской. Это связано с заменой проектно-строительной компанией "Пикет" рельсошпальной решётки на улице Связистов», — рассказали в пресс-центре мэрии.


На время ремонта изменится маршрут трамвая № 18 при движении в сторону Юго-Западного жилмассива. От улицы Широкой и остановки «Вокзал Новосибирск-Западный» трамвай пойдёт по Троллейной, после остановки «Кирзавод» свернёт на улицу 9 Гвардейской Дивизии, потом на Волховскую и затем вернётся на свой обычный маршрут по улице Связистов.


При движении в сторону улицы Петухова трамвай будет ходить по своей обычной схеме. Маршрут трамвая № 10, который едет до остановки «Бугринская роща», не изменится.


Фиолетовым отмечен обычный маршрут трамвая, зелёным — изменения в движении
Фиолетовым отмечен обычный маршрут трамвая, зелёным — изменения в движении


Также на этой неделе дорожники сузили на четыре метра улицу Революции на перекрёстках с улицами Щетинкина и Депутатской из-за аварийных работ по ремонту теплотрассы.

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