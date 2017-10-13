Власти поменяли на сутки маршрут одного из левобережных трамваев
В Новосибирске на сутки изменится маршрут трамвая
«С 00:00 14 октября до 5:30 15 октября закрывается движение трамваев на участке от Троллейной до Волховской. Это связано с заменой проектно-строительной компанией "Пикет" рельсошпальной решётки на улице Связистов», — рассказали в пресс-центре мэрии.
На время ремонта изменится маршрут трамвая
При движении в сторону улицы Петухова трамвай будет ходить по своей обычной схеме. Маршрут трамвая
Также на этой неделе дорожники сузили на четыре метра улицу Революции на перекрёстках с улицами Щетинкина и Депутатской из-за аварийных работ по ремонту теплотрассы.
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Ксения Евдокимова
Фото Анны Золотовой (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)