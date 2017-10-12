Пропавший в Новосибирске петербуржец нашелся через полмесяца
Пропавший в Новосибирске 29-летний Анатолий Виноградов нашёлся — молодой человек сам вернулся к себе домой в Ленинградскую область.
«Вчера, 11 октября, вечером, мама Анатолия связалась с нами и сообщила, что её сын вернулся домой. Известно, что из Новосибирска Анатолий добирался в Ленинградскую область на перекладных», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин. Он добавил, что новосибирской полиции уже об этом известно.
В «Маяке» отметили, что сегодня, 12 октября, Анатолий должен прийти в полицию и объяснить причину своего исчезновения.
Поиски мужчины велись последние две недели. В Новосибирск он приехал к своей знакомой. Во время прогулки по Заельцовскому району Анатолий пропал. Сотового телефона у него с собой не было.
Также минувшей ночью стали известны результаты поисков ещё одной пропавшей — сибирячки Светланы Буяновой, которая числилась в розыске с начала августа. Женщину нашли мёртвой.
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Ольга Власова
Фото предоставлено поисковым отрядом «Маяк»