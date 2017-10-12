Пропавший в Новосибирске петербуржец нашелся через полмесяца

Анатолий в ближайшее время даст объяснение в полиции, где расскажет, почему так неожиданно исчез 
Анатолий в ближайшее время даст объяснение в полиции, где расскажет, почему так неожиданно исчез 

Пропавший в Новосибирске 29-летний Анатолий Виноградов нашёлся — молодой человек сам вернулся к себе домой в Ленинградскую область. 


«Вчера, 11 октября, вечером, мама Анатолия связалась с нами и  сообщила, что её сын вернулся домой. Известно, что из Новосибирска Анатолий добирался в Ленинградскую область на перекладных», —  сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин. Он добавил, что новосибирской полиции уже об этом известно. 


В «Маяке» отметили, что сегодня, 12 октября, Анатолий должен прийти в полицию и объяснить причину своего исчезновения. 


Поиски мужчины велись последние две недели. В Новосибирск он приехал к своей знакомой. Во время прогулки по Заельцовскому району Анатолий пропал. Сотового телефона у него с собой не было. 


Также минувшей ночью стали известны результаты поисков ещё одной пропавшей — сибирячки Светланы Буяновой, которая числилась в розыске с начала августа. Женщину нашли мёртвой.  

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