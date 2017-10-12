Прокуратура оштрафовала новосибирца, пролетевшего на «Оке» рядом с Горским жилмассивом

Новосибирцы сделали корзину для воздушного шара из «Оки» 
Новосибирцы сделали корзину для воздушного шара из «Оки» 

Транспортная прокуратура оштрафовала новосибирца, который взлетел на «Оке» недалеко от Горского жилмассива.


Транспортные прокуроры установили, что 10, 17 и 28 августа с территории базы отдыха «Пикниковый рай» на высоту около 25–30 метров поднимали тепловой аэростат АХ-7.


«Подъемы аэростата выполнялись его владельцем без действительной медицинской справки о состоянии здоровья, свидетельства пилота, судовой документации. Кроме того, пилот незаконно использовал воздушное пространство класса "С": без разрешения органов госкорпорации по организации воздушного движения и предоставления плана полёта в зоне маневрирования воздушных судов, следующих на посадку в аэропорт Толмачёво», — рассказали в прокуратуре.


Также 10 августа владелец теплового аэростата поднял в воздух вместо корзины «Оку». «Это создало угрозу жизни, здоровью и имуществу неопределенного круга лиц, находящихся в зоне подъема аэростата», — добавили в прокуратуре.


Напомним, что видео, в котором «Ока» взлетает на воздушном шаре, появилось на канале «Гараж 54». Чтобы поднять «Оку» в воздух, из неё вытащили всё лишнее, а в крыше машины прорезали большое отверстие — для пилота аэростата. Полёт машины длился около 10 минут.


В итоге пилота оштрафовали на 6700 рублей за нарушение правил использования воздушного пространства и управление воздушным судном без прав.

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