Прокуратура оштрафовала новосибирца, пролетевшего на «Оке» рядом с Горским жилмассивом

Новосибирцы сделали корзину для воздушного шара из «Оки»

Транспортная прокуратура оштрафовала новосибирца, который взлетел на «Оке» недалеко от Горского жилмассива.







Транспортные прокуроры установили, что 10, 17 и 28 августа с территории базы отдыха «Пикниковый рай» на высоту около 25–30 метров поднимали тепловой аэростат АХ-7.







«Подъемы аэростата выполнялись его владельцем без действительной медицинской справки о состоянии здоровья, свидетельства пилота, судовой документации. Кроме того, пилот незаконно использовал воздушное пространство класса "С": без разрешения органов госкорпорации по организации воздушного движения и предоставления плана полёта в зоне маневрирования воздушных судов, следующих на посадку в аэропорт Толмачёво», — рассказали в прокуратуре.







Также 10 августа владелец теплового аэростата поднял в воздух вместо корзины «Оку». «Это создало угрозу жизни, здоровью и имуществу неопределенного круга лиц, находящихся в зоне подъема аэростата», — добавили в прокуратуре.







Напомним, что видео, в котором «Ока» взлетает на воздушном шаре, появилось на канале «Гараж 54». Чтобы поднять «Оку» в воздух, из неё вытащили всё лишнее, а в крыше машины прорезали большое отверстие — для пилота аэростата. Полёт машины длился около 10 минут.







В итоге пилота оштрафовали на 6700 рублей за нарушение правил использования воздушного пространства и управление воздушным судном без прав.

