«Тойота» сбила женщину с ребёнком на «зебре» из-за удара «Форда»
Утром 12 октября в Калининском районе Новосибирска Toyota сбила двух пешеходов после того, как сзади в неё врезался Ford Focus.
Авария произошла в 8:00 возле дома
«"Тойота" остановилась перед переходом для пропуска пешеходов, а водитель "Форда" не успел затормозить и догнал её. От удара "Тойоту" бросило на переход, где она сбила женщину и ребёнка, переходивших улицу. Пешеходы упали на проезжую часть», — описали аварию специалисты мобильного приложения «Автоспас».
По словам аваркомов, после ДТП ребёнок пожаловался на боль в ногах, мальчика увезла приехавшая «скорая помощь».
НГС.НОВОСТИ выясняют подробности произошедшего.
Одна из последних аварий с участием детей, о которой рассказывали НГС.НОВОСТИ, случилась месяц назад на улице Петропавловской в Ленинском районе Новосибирска. Volkswagen Tiguan сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте.
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Ольга Хмелевская
Фото vk.com/avtospas54rus