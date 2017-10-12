«Тойота» сбила женщину с ребёнком на «зебре» из-за удара «Форда»

После ДТП сбитого ребёнка увезла «скорая помощь» 
После ДТП сбитого ребёнка увезла «скорая помощь» 

Утром 12 октября в Калининском районе Новосибирска Toyota сбила двух пешеходов после того, как сзади в неё врезался Ford Focus.

Авария произошла в 8:00 возле дома № 65 на Богдана Хмельницкого. И Toyota, и Ford ехали в сторону улицы Писемского.


«"Тойота" остановилась перед переходом для пропуска пешеходов, а водитель "Форда" не успел затормозить и догнал её. От удара "Тойоту" бросило на переход, где она сбила женщину и ребёнка, переходивших улицу. Пешеходы упали на проезжую часть», — описали аварию специалисты мобильного приложения «Автоспас».


По словам аваркомов, после ДТП ребёнок пожаловался на боль в ногах, мальчика увезла приехавшая «скорая помощь».


НГС.НОВОСТИ выясняют подробности произошедшего.


«Тойота» сбила пешеходов после того, как сзади в неё въехал «Форд»
«Тойота» сбила пешеходов после того, как сзади в неё въехал «Форд»


Одна из последних аварий с участием детей, о которой рассказывали НГС.НОВОСТИ, случилась месяц назад на улице Петропавловской в Ленинском районе Новосибирска. Volkswagen Tiguan сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте.

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