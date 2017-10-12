Водители встали в плотную пробку на Богаткова из-за раскопанного водопровода

Утром 12 октября водители застряли в крупной пробке на Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска.







По данным сервиса Яндекс.Пробки, автомобильная очередь тянется по Богаткова со стороны станции метро «Золотая Нива» — от улицы Федосеева к Воинской. Чтобы проехать этот участок, водители вынуждены снижать скорость до 5 км/ч. Ясна и причина затора: пользователи сервиса указали, что на перекрёстке Воинской и Бориса Богаткова идут дорожные работы.







Затор образовался из-за ремонта водопровода





Как пояснили в департаменте транспорта мэрии Новосибирска, с 11 октября проезжая часть на пересечении Воинской и Богаткова сузилась на три метра. «Это связано с проведением МУП "Горводоканал" аварийных работ по ремонту водопровода. Окончание работ запланировано на 24 октября», — уточнили в мэрии.







Также из-за ремонта водопровода водителям стало сложнее проехать по улице Большевистской: со вчерашнего дня участок дороги возле «Речного вокзала» сузился на четыре метра.





В целом к 8:30 общая загруженность новосибирских дорог оценивалась на шесть баллов.





Новосибирские водители встретили утро в шестибалльных пробках



