Водители встали в плотную пробку на Богаткова из-за раскопанного водопровода

Утром 12 октября водители застряли в крупной пробке на Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска.


По данным сервиса Яндекс.Пробки, автомобильная очередь тянется по Богаткова со стороны станции метро «Золотая Нива» — от улицы Федосеева к Воинской. Чтобы проехать этот участок, водители вынуждены снижать скорость до 5 км/ч. Ясна и причина затора: пользователи сервиса указали, что на перекрёстке Воинской и Бориса Богаткова идут дорожные работы.


Затор образовался из-за ремонта водопровода
Затор образовался из-за ремонта водопровода


Как пояснили в департаменте транспорта мэрии Новосибирска, с 11 октября проезжая часть на пересечении Воинской и Богаткова сузилась на три метра. «Это связано с проведением МУП "Горводоканал" аварийных работ по ремонту водопровода. Окончание работ запланировано на 24 октября», — уточнили в мэрии.


Также из-за ремонта водопровода водителям стало сложнее проехать по улице Большевистской: со вчерашнего дня участок дороги возле «Речного вокзала» сузился на четыре метра.


В целом к 8:30 общая загруженность новосибирских дорог оценивалась на шесть баллов. 


Новосибирские водители встретили утро в шестибалльных пробках
Новосибирские водители встретили утро в шестибалльных пробках


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