Пропавшую два месяца назад сибирячку нашли мёртвой

Светлана Буянова перестала звонить дочери 12 августа

Волонтёры поискового отряда «Маяк» сообщили о гибели 50-летней жительницы Новосибирска Светланы Буяновой, которая пропала в первой половине августа.







«Информацией о том, где нашли тело, мы пока не располагаем. Единственное, что знаем со слов дочери [погибшей] — это то, что она была убита. Насколько мне известно, нашла её полиция, информация поступила родственникам вчера ближе к ночи», — рассказал руководитель новосибирского поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.







НГС.НОВОСТИ выясняют подробности произошедшего.







Как ранее сообщали в поисковом отряде «Маяк», 10 августа Светлана Буянова не вышла на работу, а спустя пару дней перестала звонить своей дочери. Женщина жила одна в Кировском районе Новосибирска, поэтому ни полиция, ни волонтёры не знали точно, когда и в какой одежде Светлана ушла из дома. Раньше она никогда не терялась.