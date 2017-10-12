Авторы хита про девушку Прасковью спели в одном из клубов Новосибирска

Популярная группа UMA2RMAN выступила с живым концертом в клубе Maximilians. На сцену коллектив вышел в девять вечера. Сбор гостей начался часом ранее. По традиции, после выступления в социальной сети Instagram начала появляться фотографии, видеозаписи и отзывы.





Помимо актуального материала, на концерте братья исполнили хиты из легендарной пластинки «В городе N».







«Проститься»







«Прасковья»







Один из самых интересных отзывов опубликовала на своей Instagram-странице девушка под ником Vivalonter.







Схожего мнения придерживается и nastya 5422.







UMA2RMAN — популярный коллектив, получивший известность после выхода в свет песен «Прасковья», «Проститься» и записи саундтрека к фильму «Ночной дозор». Год назад коллектив выложил в сеть клип на песню «Бестия». На момент написания заметки лирическая песня-«воспоминание» собрала более 800 тысяч просмотров.







С Новосибирском коллектив связывает не только гастрольная деятельность. В прошлом году НГС.НОВОСТИ писали о юном барабанщике Лёне Шиловском, который принял участие в записи клипа на песню «С новым годом, страна».

