Авторы хита про девушку Прасковью спели в одном из клубов Новосибирска

Авторы хита про девушку Прасковью спели в одном из клубов Новосибирска

Популярная группа UMA2RMAN выступила с живым концертом в клубе Maximilians. На сцену коллектив вышел в девять вечера. Сбор гостей начался часом ранее. По традиции, после выступления в социальной сети Instagram начала появляться фотографии, видеозаписи и отзывы. 


Помимо актуального материала, на концерте братья  исполнили хиты из легендарной пластинки «В городе N». 


«Проститься»


«Прасковья» 


Один из самых интересных отзывов опубликовала на своей Instagram-странице девушка под ником Vivalonter.

Выросла на песнях @uma2rmanband Помню наизусть все песни из альбома «В городе N». Давно хотела сходить на концерт, а тут @alikanovikova взяла, да и выиграла билеты. Какая удача! Спасибо тебе, мое солнце 😘 Концерт превосходный, нет слов, одни эмоции. Горланила песни, плясала - прочувствовала атмосферу полностью. Выходила с танцпола всё ещё пританцовывая и напевая бодрые мелодии. Спасибо Уматурман за незабываемый вечер! Вы крутые! Приезжайте ещё! Ван лав ❤️ #уматурман #umaturman #концерт #uma2rman

Публикация от VVLNTR (@vivalonter)


Схожего мнения придерживается и nastya 5422. 


UMA2RMAN — популярный коллектив, получивший известность после выхода в свет песен «Прасковья», «Проститься» и записи саундтрека к фильму «Ночной дозор». Год назад коллектив выложил в сеть клип на песню «Бестия». На момент написания заметки лирическая песня-«воспоминание» собрала более 800 тысяч просмотров.


С Новосибирском коллектив связывает не только гастрольная деятельность. В прошлом году НГС.НОВОСТИ писали о юном барабанщике Лёне Шиловском, который принял участие в записи клипа на песню «С новым годом, страна».

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