ХК «Сибирь» предложил болельщицам одеться на матч в стиле 60-х

Условия конкурса просты: не закрывать страницу в Instargam и выложить фото под специальным хештегом

ХК «Сибирь» предложил своим болельщицам принять участие в необычном конкурсе по случаю 55-летия клуба.







Для участия в нем необходимо прийти 3 ноября на матч с ЦСКА в стиле 60-х годов, сделать фотографию и выложить ее в Instargram с хештегом #хксибирьстиль60.







«Мы просмотрим их с 3 по 7 ноября и выберем трех самых стильных. Призы вас ждут интересные. Обязательное условие: ваша страница должна быть открытой!», — сообщает официальная страница ХК «Сибирь» в социальной сети «ВКонтакте».







Новосибирский клуб и раньше проводил необычные акции. Не так давно НГС.НОВОСТИ писали о аукционе по продаже свитеров хоккеистов. Вырученные средства должны были пойти на строительство площадки для детского дома-интерната.

