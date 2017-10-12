Мэр Новосибирска стал героем стикеров в Telegram

Мэр Новосибирска стал героем стикеров в Telegram

В популярном мессенджере Telegram появился новый набор стикеров. На них изображен действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть. 


Пакет стикеров состоит из 21 карточки. Часть из них сопровождает текст. Подписи к некоторым изображениям содержат нецензурную лексику.


Новосибирский градоначальник уже становился героем Всемирной паутины. В июне НГС.НОВОСТИ писали о необычном конкурсе под названием «селфи с мэром». Его участникам предложили сфотографироваться с Анатолием Локтем.

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