Мэр Новосибирска стал героем стикеров в Telegram

В популярном мессенджере Telegram появился новый набор стикеров. На них изображен действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть.







Пакет стикеров состоит из 21 карточки. Часть из них сопровождает текст. Подписи к некоторым изображениям содержат нецензурную лексику.







Новосибирский градоначальник уже становился героем Всемирной паутины. В июне НГС.НОВОСТИ писали о необычном конкурсе под названием «селфи с мэром». Его участникам предложили сфотографироваться с Анатолием Локтем.

