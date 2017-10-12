Госдума увеличила штрафы водителям, не пропускающим пешеходов

Законопроект был принят сегодня в третьем чтении

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли законопроект о повышении штрафов за непропуск пешеходов. Соответствующая информация была опубликована на сайте нижней палаты парламента.







В текущей версии КоАП сумма наказание составляет 1500 рублей. После того как поправки вступят в силу, она увеличится до 2500. Штрафовать будут водителей, не пожелавших уступит дорогу пешеходам, велосипедистам и «другим участника дорожного движения, пользующимся преимуществом в движении».







«По данным межрегионального общественного движения "Союз пешеходов" за прошлый год, по вине самих пешеходов происходит лишь 12% ДТП на пешеходных переходах», — приводит статистику газета «Ведомости».







Ранее Правительство одобрило законопроект, согласно которому инспекторы ГИБДД получат возможность наказывать нарушителей, основываясь на видеозаписях очевидцев.

