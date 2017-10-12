В глубине Новосибирского зоопарка загорелась крыша одного из зданий
Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание на территории новосибирского зоопарка. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправная проводка.
О том, что в зоопарке загорелась крыша одного из подсобных помещений, сотрудники МЧС узнали около девяти вечера.
«По прибытии к месту вызова было установлено, что на значительном удалении от вольеров с животными в глубине зоопарка горит крыша хозяйственного подсобного здания, которое предназначалось для временного нахождения дежурного персонала. Воздействию огня подверглась кровля здания. Пожарные не допустили переход огня внутрь помещений», — сообщает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.
По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки на чердаке здания.
В июне НГС.НОВОСТИ писали о гараже, который загорелся недалеко от Новосибирского зоопарка. Возгорание ликвидировали восемь сотрудников МЧС.
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Сергей Жигальцев
Фото 54.mchs.gov.ru