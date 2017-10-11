Новый кроссоверный KIA Rio полностью рассекречен

Компания KIA полостью раскрыла внедорожный вариант Rio хетчбэк X-Line. Машина напоминает маленький паркетник, а корма у неё оформлена как у KIA Sportage, с перемычкой по всей ширине.





«В России для кросс-хетчбэка существует значительный потенциал спроса, мы обратились в штаб-квартиру KIA Motors с предложением о создании подобной модели специально для нашего рынка. В машине совместили возможности выезда на проселочные дороги и внешность кроссовера», — рассказали в российском офисе KIA.





X-Line получил пластиковый внедорожный обвес, увеличенный до 17 см клиренс, рейлинги, новые элементы оформления экстерьера.





Моторы такие же, как у седана Rio: бензиновые объёмом 1,4 и 1,6 литра мощностью 100 и 123 л.с. Трансмиссия — «механика» или «автомат». Запустят KIA Rio X-Line в производство уже в ноябре, цены пока не называются. В Новосибирске машины KIA продают два дилера — «Сармат» и «Мега-Парк».



















