Новосибирцев заворожил яркий осенний закат

Вечером 11 октября на Новосибирск спустился яркий закат — новосибирцы выложили в соцсети десятки фото разноцветного неба.











Публикация от 🥀ᴠᴀʟᴇʀɪᴀ🥀 (@valleri_n) Окт 11 2017 в 6:07 PDT









На фотографиях новосибирцев видно, что небо меняло цвет: его видели светло-розовым, оранжевым и даже тёмно-фиолетовым.





Публикация от YANA GARMIDER (@yanagarmider) Окт 11 2017 в 6:11 PDT





Публикация от Киви (@my_huge_heart) Окт 11 2017 в 6:21 PDT





Вечер сегодня был красоты нереальной... #безфильтров #нск #мояосень #облака Публикация от Tatiana Buyankina (@tatianabuyankina) Окт 11 2017 в 6:26 PDT





Публикация от Olga🖖🏼🌴 (@olga___poi) Окт 11 2017 в 6:29 PDT





Публикация от Naya Olu (@naya_olu) Окт 11 2017 в 6:03 PDT





Публикация от ♐ЛИДА СТРЕЛЕЦ / Подпишись 👆 (@lstudio_lida) Окт 11 2017 в 6:13 PDT





А наш фотограф Александр Ощепков снял сегодняшний прекрасный закат на видео.









Новосибирцы любят делиться в соцсетях красивыми фото города. Недавно горожане выложили в социальные сети фотографии неба, которое освещают первые лучи солнца.