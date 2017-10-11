Новосибирцев заворожил яркий осенний закат

Вечером 11 октября на Новосибирск спустился яркий закат — новосибирцы выложили в соцсети десятки фото разноцветного неба.





На фотографиях новосибирцев видно, что небо меняло цвет: его видели светло-розовым, оранжевым и даже тёмно-фиолетовым.




Вечер сегодня был красоты нереальной... #безфильтров #нск #мояосень #облака

Публикация от Tatiana Buyankina (@tatianabuyankina)





А наш фотограф Александр Ощепков снял сегодняшний прекрасный закат на видео.



Новосибирцы любят делиться в соцсетях красивыми фото города. Недавно горожане выложили в социальные сети фотографии неба, которое освещают первые лучи солнца.

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