Новосибирцев заворожил яркий осенний закат
Вечером 11 октября на Новосибирск спустился яркий закат — новосибирцы выложили в соцсети десятки фото разноцветного неба.
На фотографиях новосибирцев видно, что небо меняло цвет: его видели светло-розовым, оранжевым и даже тёмно-фиолетовым.
А наш фотограф Александр Ощепков снял сегодняшний прекрасный закат на видео.
Новосибирцы любят делиться в соцсетях красивыми фото города. Недавно горожане выложили в социальные сети фотографии неба, которое освещают первые лучи солнца.
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Ксения Евдокимова
Фото instagram.com, фото на превью читателя НГС
Видео Александра Ощепкова