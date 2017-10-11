Минкульт России выделил на ремонт консерватории 18,5 миллиона

После ремонта здание сохранит исторический облик

В Министерстве культуры России рассказали, во сколько обойдётся ремонт Новосибирской государственной консерватории имени Глинки.







Госконтракт на реставрацию консерватории заключён 22 августа между компанией «Меандр» и дирекцией по строительству, реконструкции и реставрации.







«Контрактом предусмотрен объём финансирования на проведение реставрации фасадов здания в 9,5 миллионов рублей, а также реставрации кровли в 9 миллионов рублей», — пояснили в пресс-службе министерства культуры России.







В эту сумму входит реставрация фасадов, архитектурно-лепного декора, устройство кровли, замена дверей и окон, реставрация лестницы и ограждений балконов, крылец, усиление перекрытий, ремонт водопровода, канализации, отопления и вентиляции. Закончить работы должны к 31 августа 2018 года.







Строительные леса вокруг консерватории поставили на прошлой неделе.







«Мы много лет ждали этого ремонта и наконец его получили. Первые заявки на этот ремонт мы начали отправлять в Москву лет семь назад. Этот ремонт — первый столь масштабный ремонт крыши и фасадов консерватории за всю историю её существования. Всё согласовано со службой охраны памятников — здесь не будет никаких скандалов. Предусмотрено проектом, что останется и цвет фасадов, и форма всех карнизов, и форма всех капителей на колоннах», — рассказывал корреспонденту НГС.НОВОСТИ и.о. ректора консерватории Константин Курленя.

