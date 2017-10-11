Неуправляемый «Понтиак» врезался в припаркованную «ГАЗель» похоронной службы

В аварии никто не пострадал
В аварии никто не пострадал

Водитель «Понтиака» не справился с управлением на улице Богдана Хмельницкого, вылетел на «встречку» и врезался в припаркованные машины.


Авария случилась сегодня в 16:30 около остановки «Калининский универмаг».


«Pontiac Vibe ехал по трамвайным путям со стороны ЛДС "Сибирь" в сторону улицы Дуси Ковальчук. Во время движения водитель потерял управление, автомобиль занесло, развернуло и выбросило на "встречку"», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


«Понтиак» врезался в припаркованные возле дома рядом с Материнским сквером машины: в Hyundai Solaris и «ГАЗель» похоронной службы. «Ниссан» и «ГАЗель» пострадали несильно, больше всего досталось «Понтиаку» — у него помята вся передняя часть. Люди в ДТП не пострадали.


Недавно на Плющихинском жилмассиве водитель Mitsubishi FTO тоже врезался в припаркованные машины. Правда, после этого водитель Mitsubishi с места ДТП сбежал, а 32-летнего пассажира машины отвезли в больницу с черепно-мозговой травмой.

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