«Люди просили о помощи»: спасатели эвакуировали 25 человек из загоревшегося здания на Затулинке

Пожар потушили в 17:28

Днём 11 октября в Кировском районе загорелось административное здание — новосибирские спасатели эвакуировали 25 человек.







Пожар начался в 16:36 на улице Сибиряков-Гвардейцев, 62 — в четырёхэтажном административном здании около остановки «Зорге».







«Само возгорание обнаружили на первом этаже на площади 10 квадратных метров, горело оборудование. Когда пожарные прибыли на место, с третьего и четвёртого этажей люди просили о помощи», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.







До того, как пожарные приехали к дому, из него вышли 120 человек. Сотрудники газодымозащитной службы эвакуировали по внутренним лестницам 10 человек, также пожарные установили трёхколенные и автолестницы и по ним спасли из здания 15 человек.







В 17:28 пожар потушили, добавили в МЧС.











Недавно НГС.НОВОСТИ рассказывали о другом происшествии, на котором также пришлось спасать человека из загоревшегося здания — в конце сентября пожарные спасли из горящего дома в Калининском районе 80-летнюю женщину.