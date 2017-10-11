Жителям ветхих бараков на Первомайке дали новые квартиры

Новостройки в квартале «Благодатный»

14 семей из снесённых бараков на улице Марии Ульяновой в Первомайском районе Новосибирска переселились в новые квартиры.







Девять из этих семей сегодня, 11 октября, получили ключи от квартир в новостройке из рук мэра Новосибирска Анатолия Локтя, рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.





В мэрии уточнили, что дом № 22 на улице Марии Ульяновой застройщик — группа компаний СССР — сдал в конце сентября. Это позволило 14 семьям из ветхих бараков вернуться в свой родной микрорайон, из которого они уехали несколько лет назад. Ветхие двухэтажные бараки, в которых они жили когда-то, снесли, чтобы построить на этом месте квартал «Благодатный». Сейчас он состоит из трёх десятиэтажных жилых высоток, построенных в 2015–2017 годах. Последние два-три года люди жили в маневренном фонде.







«Эта программа хороша тем, что люди, которые жили здесь долгие годы, сюда же и возвращаются, на свою малую родину.





Первомайцы остаются первомайцами, жители улицы Марии Ульяновой — жителями домов на улице Марии Ульяновой.





Это очень важно, потому что сохраняются и развиваются дальше добрососедские связи, сообщество, складывавшееся десятилетиями», — заявил на церемонии вручения ключей Анатолий Локоть.







Вручение ключей переселенцам из ветхих бараков





В мэрии пояснили, что всего за три года городская программа реконструкции жилья на улице Марии Ульяновой позволила расселить 95 семей из десяти двухэтажных бараков.







Эти семьи заняли 81 квартиру в новостройках квартала «Благодатный» (в некоторых квартирах поселились по две семьи родственников). Причём жилплощадь, которую они получили, оказалась больше прежней, уточнили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе бизнес-группы «NORDАЗИЯ», в которую входит группа компаний СССР.



