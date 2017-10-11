Жителям ветхих бараков на Первомайке дали новые квартиры

Новостройки в квартале «Благодатный»
Новостройки в квартале «Благодатный»

14 семей из снесённых бараков на улице Марии Ульяновой в Первомайском районе Новосибирска переселились в новые квартиры.


Девять из этих семей сегодня, 11 октября, получили ключи от квартир в новостройке из рук мэра Новосибирска Анатолия Локтя, рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.


В мэрии уточнили, что дом № 22 на улице Марии Ульяновой застройщик — группа компаний СССР — сдал в конце сентября. Это позволило 14 семьям из ветхих бараков вернуться в свой родной микрорайон, из которого они уехали несколько лет назад. Ветхие двухэтажные бараки, в которых они жили когда-то, снесли, чтобы построить на этом месте квартал «Благодатный». Сейчас он состоит из трёх десятиэтажных жилых высоток, построенных в 2015–2017 годах. Последние два-три года люди жили в маневренном фонде.


«Эта программа хороша тем, что люди, которые жили здесь долгие годы, сюда же и возвращаются, на свою малую родину. 


Первомайцы остаются первомайцами, жители улицы Марии Ульяновой — жителями домов на улице Марии Ульяновой. 


Это очень важно, потому что сохраняются и развиваются дальше добрососедские связи, сообщество, складывавшееся десятилетиями», — заявил на церемонии вручения ключей Анатолий Локоть.


Вручение ключей переселенцам из ветхих бараков
Вручение ключей переселенцам из ветхих бараков


В мэрии пояснили, что всего за три года городская программа реконструкции жилья на улице Марии Ульяновой позволила расселить 95 семей из десяти двухэтажных бараков.


Эти семьи заняли 81 квартиру в новостройках квартала «Благодатный» (в некоторых квартирах поселились по две семьи родственников). Причём жилплощадь, которую они получили, оказалась больше прежней, уточнили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе бизнес-группы «NORDАЗИЯ», в которую входит группа компаний СССР.


Ранее власти Новосибирска решили отдать под застройку участок в границах улиц Сеченова и Бестужева в Заельцовском районе Новосибирска. Под снос пойдут шесть домов на улице Сеченова — № 13, 15, 17, 19, 21 и 23.

Прочтений: 1082
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (13)13
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено