Жителям ветхих бараков на Первомайке дали новые квартиры
14 семей из снесённых бараков на улице Марии Ульяновой в Первомайском районе Новосибирска переселились в новые квартиры.
Девять из этих семей сегодня, 11 октября, получили ключи от квартир в новостройке из рук мэра Новосибирска Анатолия Локтя, рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В мэрии уточнили, что дом
«Эта программа хороша тем, что люди, которые жили здесь долгие годы, сюда же и возвращаются, на свою малую родину.
Первомайцы остаются первомайцами, жители улицы Марии Ульяновой — жителями домов на улице Марии Ульяновой.
Это очень важно, потому что сохраняются и развиваются дальше добрососедские связи, сообщество, складывавшееся десятилетиями», — заявил на церемонии вручения ключей Анатолий Локоть.
В мэрии пояснили, что всего за три года городская программа реконструкции жилья на улице Марии Ульяновой позволила расселить 95 семей из десяти двухэтажных бараков.
Эти семьи заняли 81 квартиру в новостройках квартала «Благодатный» (в некоторых квартирах поселились по две семьи родственников). Причём жилплощадь, которую они получили, оказалась больше прежней, уточнили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе бизнес-группы «NORDАЗИЯ», в которую входит группа компаний СССР.
Ранее власти Новосибирска решили отдать под застройку участок в границах улиц Сеченова и Бестужева в Заельцовском районе Новосибирска. Под снос пойдут шесть домов на улице Сеченова —
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлены пресс-центром мэрии Новосибирска