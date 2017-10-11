В Новосибирске стали строить меньше жилья

С января по сентябрь в городе построили 54 многоэтажных дома

В 2017 году в Новосибирске снизились темпы строительства новых жилых домов.







«За девять месяцев 2017 года в Новосибирске сдано в эксплуатацию 667 тысяч 896 квадратных метров жилых площадей, что на 30% меньше, чем за аналогичный период 2016 года», — рассказали в управлении архитектурно-строительной инспекции мэрии.







В городе построили 54 многоэтажных дома с 11,7 тысячи квартир, а также два малоэтажных дома с 28 квартирами.





Активнее всего возводят многоэтажные жилые дома в Ленинском и Кировском районах: 13 и 8 домов соответственно, рассказали в пресс-центре мэрии.







«Всего за девять месяцев выполнено под ключ 1836 квартир, это 16% от общего количества введённых квартир», — добавили в управлении архитектурно-строительной инспекции.







Кроме того, с января по сентябрь ввели в эксплуатацию 487 частных домов общей площадью 67,4 тысячи кв. м.







Недавно в Новосибирскстате подсчитали, что темпы строительства снизили не только строители из Новосибирска, но и по всей Сибири. При этом больше всего введённого жилья по-прежнему приходится на нашу область. Также в июле мэр Анатолий Локоть говорил, что до конца года в Новосибирске введут в эксплуатацию 13 долгостроев из существующих 42. За последние 3 года, подчеркнул он, порядка 40 проблемных домов уже сдали. Однако, признался мэр, ситуация с оставшимися объектами гораздо более сложная.