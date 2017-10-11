Экс-полицейские отделались условными сроками за продажу чужих ружей

Полицейские одного отдела попались на торговле чужими ружьями

Ленинский районный суд Новосибирска приговорил к условным срокам двух бывших полицейских, которые продавали чужие ружья.







«Их противоправные действия были пресечены сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области. Оба полицейских были уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД России по НСО.







На скамье подсудимых оказались Денис Шумкин и Руслан Хуторной, которые раньше работали инспекторами в отделении лицензионно-разрешительной работы отдела полиции № 7 «Ленинский». Руслана Хуторного судили за хищение и незаконный сбыт оружия, а Дениса Шумкина ещё и за мошенничество, сообщили в Ленинском районном суде.







Как пояснил помощник прокурора Ленинского района Вадим Гришин, в 2013 году Денис Шумкин тайно перерегистрировал на своё имя два чужих ружья — «Сайгу» и Fabarm, которые четыре года хранились в отделе полиции после обыска у их владельца.





После этого полицейский нашёл покупателей и продал оба ружья: «Сайгу» за 13 тысяч рублей, Fabarm — за 25 тысяч рублей.







Позже Денис Шумкин работал начальником отделения по исполнению административного законодательства в том же отделе полиции. В это время он решился ещё на одно преступление — мошенничество, рассказывает гособвинитель.





Как следует из материалов дела, в 2015 году к Шумкину обратилась знакомая женщина и попросила удалить из полицейской базы сведения о том, что её лишили водительских прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушения ПДД. «У подсудимого изначально не было возможности удалить эти данные из базы, но он сказал, что якобы они у него есть», — описал ситуацию Вадим Гришин.





По словам гособвинителя, женщина взяла кредит, купила телевизор за 47 тысяч рублей и отдала его полицейскому. Но сведения из базы он не удалил.







В суде Денис Шумкин свою вину признал и даже выплатил ущерб обманутой женщине. 22 сентября Ленинский районный суд приговорил 39-летнего мужчину к 6 годам лишения свободы условно.







Как пояснил Вадим Гришин, суд наказал экс-полицейского только за хищение оружия и мошенничество. Срок привлечения к ответственности за незаконный сбыт оружия уже истёк.







В суде уточнили, что приговор ещё не вступил в законную силу.







Ещё одному экс-полицейскому Руслану Хуторному суд вынес приговор 29 сентября. Как говорится в материалах дела, в 2015 году подсудимый похитил чужое ружьё Иж-54 и продал его за 7 тысяч рублей.





Как пояснил Вадим Гришин, владелец этого оружия умер, а его вдова пришла в полицию, чтобы сдать ружьё на утилизацию. Этой ситуацией и воспользовался полицейский.







«Хуторной тогда был инспектором отделения лицензионно-разрешительной работы. Ему было поручено сдать это ружьё на хранение, а Хуторной, соответственно, забрал оружие и не передал его для уничтожения», — рассказал помощник прокурора.







Свою вину подсудимый признал и раскаялся. Суд приговорил его к 5 годам 7 месяцам лишения свободы условно за сбыт и хищение оружия. Кроме того, согласно приговору, Руслан Хуторной лишился звания капитана полиции и в течение двух лет не сможет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Приговор уже вступил в силу, уточнили в Ленинском районном суде.







Также в прошлом месяце Заельцовский районный суд Новосибирска приговорил к реальному сроку подполковника полиции в отставке Вячеслава Крюкова, которого обвиняли в попытке продать героин.