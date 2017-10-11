Крыльцо ДК Горького покрасили в яркий цвет


Ремонт левой входной группы ДК Горького
Ремонт левой входной группы ДК Горького

В здании ДК Горького в Калининском районе Новосибирска заканчивается запланированный на этот год ремонт части фасада — архитектурные элементы отреставрировали и покрасили.


«Ремонтируют левую входную группу. Департамент культуры выделил на это больше миллиона рублей. Это исполняется мой наказ», — рассказал депутат Совета депутатов Дмитрий Прибаловец.


Ремонт здания ДК Горького
Ремонт здания ДК Горького


Работы начались в конце лета. По его словам, деньги дали ещё в прошлом году, однако в администрации Дома культуры «затянули с выбором подрядчика», поэтому работы ещё продолжаются. В этом году до конца осени закончат ремонт левой входной группы, а в следующем, если позволит бюджет, начнётся реставрация элементов правой входной группы.


Реконструкция здания
Реконструкция здания


Как рассказал депутат, новосибирцы уже высказали несколько замечаний по сделанным работам. «Люди подходят, смотрят — строители, архитекторы. Есть вопросы по качеству, — объяснил он. — Хочу сейчас проконтролировать этот момент».


Выкрашенные элементы уже пострадали от вандалов
Выкрашенные элементы уже пострадали от вандалов

В прошлом году, напомнил Прибаловец, ремонт был внутри здания. Кроме ремонта фасада Дому культуры нужна реставрация фонтана со стороны входных групп.


«Пытаемся что-то решать. 13 миллионов объявила мэрия, что ремонт стоит. Это памятник архитектуры, там очень сложная лепнина. Там может работать только зарегистрированная специальная организация с доступом работы на памятниках архитектуры. У нас такая в Томске. Сумма большая, бюджет не потянет. Сейчас пытаемся в какую-нибудь федеральную программу на следующий год фонтан попробовать внести. Потому что за счёт бюджета это практически нереально, фонтан восстановить», — отметил Прибаловец.


Отреставрированная часть здания ДК Горького
Отреставрированная часть здания ДК Горького


Жители улицы Богдана Хмельницкого пристально следят за сохранением исторического облика улицы — так, недавно они сумели остановить строительство веранды у здания памятника архитектуры.

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