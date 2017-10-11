Кандидат в мэры Красноярска списал программу у Локтя

Кандидат от КПРФ Андрей Худоногов
Кандидат от КПРФ Андрей Худоногов

Кандидат в мэры Красноярска от КПРФ Андрей Худоногов признался, что списал программу развития города у Анатолия Локтя.


Один из кандидатов в мэры — бывший учёный, а сейчас руководитель общественной организации «Культура Сибири» Андрей Худоногов. Сегодня, 11 октября, он выступал в местном горсовете перед конкурсной комиссией, которая отбирает кандидатов.


В ходе выступления комиссия спросила у Худоногова: почему в некоторых местах у него попадается Новосибирск. На что кандидат честно ответил, что помощник забыл отредактировать: в основу своей программы Андрей Худоногов положил программу новосибирского мэра Локтя, передаёт корреспондент НГС.НОВОСТИ из Красноярска.


По словам кандидата, они оба коммунисты и у них «налажено взаимодействие».


«Я выдвинулся от партии КПРФ. Самое главное для меня — низкая наполняемость бюджета, потому что нет предприятий», — говорит Худоногов. Кроме того, кандидат заявил, что у него много вопросов по ремонту ливнёвок, по дорогам, общественному транспорту.


В этом году прямые выборы мэра в Красноярске отменены. Теперь кандидаты проходят собеседование, рассказывают об основных направлениях социального и экономического развития города на ближайшие 5 лет конкурсной комиссии из 10 человек (в неё входят чиновники и депутаты). После этого комиссия отберёт двух кандидатов, и градоначальника выберут депутаты горсовета. Наши коллеги из НГС в Красноярске ведут онлайн-трансляцию с выступлений кандидатов.

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