НГУ решил открыть в новом корпусе «Кузину» и «Добрянку»


НГУ решил открыть в новом корпусе «Кузину» и «Добрянку»

Новосибирский государственный университет объявил о планах открытия в новом корпусе восьми новых закусочных, среди которых будут филиалы известных сетей Kuzina и «Добрянка».


В частности, новая кондитерская Kuzina в середине ноября расположится в новом корпусе НГУ рядом с факультетами журналистики и геолого-геофизическим.


«В меню будут все кофейные и чайные напитки, которые есть в меню во всех кондитерских Kuzina. Кроме того, свежая выпечка — фирменные булочки синнамен, пончики, пирожки, конвертики, традиционные десерты — грэхем, брауни, кэррот. В будущем меню будет дополнено ланч-боксами, широким ассортиментом сэндвичей на свежем хлебе», — поделилась управляющий партнер сети кондитерских Kuzina Евгения Головкова. Цены будут такими же, как и в других филиалах.


Кроме того, в кофейне намерены продавать пиццу из New York Pizza, и установить киоск для самостоятельного заказа.


В пресс-службе «Добрянка» также подтвердили скорое открытие их кафе на территории НГУ, однако подробности не сообщили.


Среди других новых закусочных НГУ анонсировал кафе компании ООО «Старт» и столовую «Кукуруза», точка которой уже есть в Технопарке. 


Кроме того, студенты и преподаватели НГУ могут полноценно пообедать и в недавно открывшейся после ремонта столовой, на которую потратили 60 млн. 

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