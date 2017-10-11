Новый губернатор наймёт в правительство эксперта по благоустройству

Подчиняться главный архитектор области будет напрямую губернатору
Подчиняться главный архитектор области будет напрямую губернатору

Врио губернатора Андрей Травников учредил должность главного архитектора Новосибирской области.


Соответствующее постановление Андрей Травников подписал 11 октября.


«Согласно постановлению, главный архитектор Новосибирской области будет работать в статусе заместителя министра строительства региона и при этом подчиняться напрямую губернатору. Инициатива направлена на обеспечение принятия сбалансированных градостроительных решений и повышение качества благоустройства территорий», — сообщает пресс-служба правительства.


Пока что врио губернатора никого не назначил на должность главного архитектора, добавили в пресс-службе правительства.


Андрей Травников, малоизвестный в Сибири политик, меньше года был мэром Вологды, до этого — заместителем полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе и вице-губернатором Вологодской области. 9 октября новосибирские чиновники встретили нового губернатора аплодисментами, в этот же день Андрей Травников подписал постановление об отставке правительства.

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