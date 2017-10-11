Новый губернатор наймёт в правительство эксперта по благоустройству
Врио губернатора Андрей Травников учредил должность главного архитектора Новосибирской области.
Соответствующее постановление Андрей Травников подписал 11 октября.
«Согласно постановлению, главный архитектор Новосибирской области будет работать в статусе заместителя министра строительства региона и при этом подчиняться напрямую губернатору. Инициатива направлена на обеспечение принятия сбалансированных градостроительных решений и повышение качества благоустройства территорий», — сообщает пресс-служба правительства.
Пока что врио губернатора никого не назначил на должность главного архитектора, добавили в пресс-службе правительства.
Андрей Травников, малоизвестный в Сибири политик, меньше года был мэром Вологды, до этого — заместителем полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе и вице-губернатором Вологодской области. 9 октября новосибирские чиновники встретили нового губернатора аплодисментами, в этот же день Андрей Травников подписал постановление об отставке правительства.
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Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова