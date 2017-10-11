Дорожники убрали консоль перед светофором на Никитина после новости на НГС

В Новосибирске на перекрёстке улиц Никитина и Воинской переставили консольные опоры, загораживающие светофоры.







9 октября читатель по имени Виктор рассказал НГС.НОВОСТИ, что утром светофор на пешеходном переходе загородили новые консоли с дорожными знаками.





В мэрии корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что подрядная организация переставила консоли вчера, 10 октября, на следующий день после публикации новости редакцией НГС.





Сегодня, 11 октября, Виктор побывал на месте, где снял новые фотографии, на которых видно, как изменилась ситуация.





«Табло для пешеходов перевесили на новые опоры с обеих сторон. Старую опору со стороны трамвайной остановки демонтировали, со стороны здания Никитина, 112"а" ещё нет. Однако обзору уже ничего не мешает», — пояснил читатель.





Теперь при переходе дороги пешеходам видно табло светофора



