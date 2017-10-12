Любуемся, пока не снесли: НГС снял видео с крыши самого известного долгостроя Новосибирска

Вид с крыши гостиницы «Турист», которую вот-вот должны снести
Вид с крыши гостиницы «Турист», которую вот-вот должны снести

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что в скором времени на левом берегу снесут один из самых известных долгостроев города — гостиницу «Турист» на площади Маркса. «Мы ведём переговоры с собственником. Он обещал снести в 2015 году, но, видимо, кризис помешал. Надеюсь, в ближайшее время мы договоримся с собственником», — пояснил мэр.


НГС.НОВОСТИ забрались на крышу недостроенной гостиницы и сняли с неё видеоролик — если верить мэру, этого вида на площадь Маркса скоро уже не будет.


Фотограф НГС.НОВОСТИ Александр Ощепков снял ролик 10 октября, на съёмку у него ушли сутки. В объектив попало кольцо площади Маркса, ГУМ «Россия», МФК «Сан Сити», Бугринский мост (если хорошо приглядеться, его видно на горизонте), а ещё другой левобережный долгострой — ДК «Сибсельмаш».



Ранее НГС.НОВОСТИ публиковали таймлапс с последним летним закатом в разных городах страны — его снимали наши коллеги из других редакций Regional Network Hearst Shkulev Digital. Новосибирская часть видео снята с крыши ЖК «Статус». 

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