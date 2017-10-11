С усами и гитарой: в центре Новосибирска дорисовали дорожные знаки

На новосибирских улицах появились знаки дорожного движения с дорисованным или наклеенными дополнительными элементами.


Знак пешеходного перехода на перекрестке Вокзальной магистрали и улицы Советской
Знак пешеходного перехода на перекрестке Вокзальной магистрали и улицы Советской


Первые подобные знаки установили перед своим заведением владельцы бара «113» на улице Романова. На них знак «Проезд закрыт» превращался то в барную стойку, то в диджейский пульт. Как рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор бара Андрей Васин, эксперименты со знаками начались осенью прошлого года. По его информации, это был первый подобный опыт в Новосибирске.


Знак на перекрестке Вокзальной магистрали и улицы Советской
Знак на перекрестке Вокзальной магистрали и улицы Советской


Сейчас дополненные знаки появились на перекрестке улицы Советской и Вокзальной магистрали. Здесь изменениями подверглись знаки пешеходных переходов.


Знак у дома на улице Романова, 28
Знак у дома на улице Романова, 28


Изображённые на них фигуры обрели широкополую шляпу, в руках у одной появилась гитара, у другой — бутылка. На всех знаках также стоит логотип бара «113». 


«Эти знаки появились буквально в понедельник. Там ещё много в округе», — сообщил Васин.


Знак на перекрестке Вокзальной магистрали и улицы Советская
Знак на перекрестке Вокзальной магистрали и улицы Советская


Неподалёку от этого места неизвестный умелец дополнил знак «Главная дорога», приклеив к нему усы. «Глазами» стали головки болтов, которыми знак прикручен к столбу. Для раскрытия замысла к слову «Стоп» добавили цитату из песни «Don`t stop me now» популярной группы Queen.


Знак около площади Данфер-Рошро в Париже 
Знак около площади Данфер-Рошро в Париже 


Дорисованные дорожные знаки существуют по всему миру. Как правило, это результат творчества уличных художников. Если новые элементы не меняют сути знака, то власти зачастую игнорируют такие дополнения — подобные вещи привлекают туристов. 


Знак в парижском районе Монмартр
Знак в парижском районе Монмартр


Если вы встретили в Новосибирске подобные дорожные знаки — сообщите нам их точный адрес или пришлите их фото через сервис «Сообщи свою новость», на почту news@ngs.ru или в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000. 


Дорисовывать знаки в Новосибирске начали недавно, а настенные рисунки — граффити — существуют уже давно. В начале октября, например, во дворах Академгородка появилась роспись про одомашненных лисиц.

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