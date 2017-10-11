С усами и гитарой: в центре Новосибирска дорисовали дорожные знаки
На новосибирских улицах появились знаки дорожного движения с дорисованным или наклеенными дополнительными элементами.
Первые подобные знаки установили перед своим заведением владельцы бара «113» на улице Романова. На них знак «Проезд закрыт» превращался то в барную стойку, то в диджейский пульт. Как рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор бара Андрей Васин, эксперименты со знаками начались осенью прошлого года. По его информации, это был первый подобный опыт в Новосибирске.
Сейчас дополненные знаки появились на перекрестке улицы Советской и Вокзальной магистрали. Здесь изменениями подверглись знаки пешеходных переходов.
Изображённые на них фигуры обрели широкополую шляпу, в руках у одной появилась гитара, у другой — бутылка. На всех знаках также стоит логотип бара «113».
«Эти знаки появились буквально в понедельник. Там ещё много в округе», — сообщил Васин.
Неподалёку от этого места неизвестный умелец дополнил знак «Главная дорога», приклеив к нему усы. «Глазами» стали головки болтов, которыми знак прикручен к столбу. Для раскрытия замысла к слову «Стоп» добавили цитату из песни «Don`t stop me now» популярной группы Queen.
Дорисованные дорожные знаки существуют по всему миру. Как правило, это результат творчества уличных художников. Если новые элементы не меняют сути знака, то власти зачастую игнорируют такие дополнения — подобные вещи привлекают туристов.
Если вы встретили в Новосибирске подобные дорожные знаки — сообщите нам их точный адрес или пришлите их фото через сервис «Сообщи свою новость», на почту news@ngs.ru или в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000.
Дорисовывать знаки в Новосибирске начали недавно, а настенные рисунки — граффити — существуют уже давно. В начале октября, например, во дворах Академгородка появилась роспись про одомашненных лисиц.
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Стас Соколов
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