Возле Центрального парка спилили старые клёны

Сегодня, 11 октября, в Новосибирске на улице Ядринцевской возле Центрального парка начали сносить старые аварийные клёны, чтобы на их месте высадить другие деревья.







Преобразования затронут участок улицы Ядринцевской от Мичурина до Каменской.







Аварийные деревья возле парка начали спиливать сегодня





«Здесь в ближайшее время будет проведена замена зелёных насаждений, которая пройдёт в два этапа: снос аварийных деревьев и посадка 35 лип. <...> Саженцы липы были выбраны не случайно — это дерево живёт в среднем до 300–400 лет, а это значит, что очень долго будет радовать своей красотой», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.







На этом месте высадят молодые липы





В мэрии пояснили, что зелень не только придаёт улице ухоженный вид, но и защищает посетителей Центрального парка от шума и пыли с проезжей части. Заменить деревья на Ядринцевской власти планируют до конца октября.











От кленовой аллеи остаются пеньки





Рабочие распиливают ветки, чтобы их удобнее было вывозить





В июне началась реконструкция и самого Центрального парка. Город выделил на неё 18 млн рублей. Рабочие уже отремонтировали асфальтовые дорожки, поставили новые фонари, в сентябре соскоблили старую краску с центрального входа и сейчас продолжают его реставрировать.







Реставрация входа в Центральный парк

Кроме того, в этом году планируется отреставрировать фасад здания администрации Центрального парка.







Также начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова рассказывала, что в следующем году в парке уберут детскую железную дорогу и сделают на этом месте детскую площадку. Все аттракционы хотят переместить в одно место — к улице Фрунзе, вдобавок планируется заменить колесо обозрения.