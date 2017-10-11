Возле Центрального парка спилили старые клёны
Сегодня, 11 октября, в Новосибирске на улице Ядринцевской возле Центрального парка начали сносить старые аварийные клёны, чтобы на их месте высадить другие деревья.
Преобразования затронут участок улицы Ядринцевской от Мичурина до Каменской.
«Здесь в ближайшее время будет проведена замена зелёных насаждений, которая пройдёт в два этапа: снос аварийных деревьев и посадка 35 лип. <...> Саженцы липы были выбраны не случайно — это дерево живёт в среднем до 300–400 лет, а это значит, что очень долго будет радовать своей красотой», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В мэрии пояснили, что зелень не только придаёт улице ухоженный вид, но и защищает посетителей Центрального парка от шума и пыли с проезжей части. Заменить деревья на Ядринцевской власти планируют до конца октября.
В июне началась реконструкция и самого Центрального парка. Город выделил на неё 18 млн рублей. Рабочие уже отремонтировали асфальтовые дорожки, поставили новые фонари, в сентябре соскоблили старую краску с центрального входа и сейчас продолжают его реставрировать.
Кроме того, в этом году планируется отреставрировать фасад здания администрации Центрального парка.
Также начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова рассказывала, что в следующем году в парке уберут детскую железную дорогу и сделают на этом месте детскую площадку. Все аттракционы хотят переместить в одно место — к улице Фрунзе, вдобавок планируется заменить колесо обозрения.
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Ольга Хмелевская
Фото и видео Густаво Зырянова