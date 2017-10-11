С интернетом и тревожной кнопкой: в Новосибирск из Крыма привезут «умную» остановку

В Новосибирске начали монтировать новую остановку, которая будет оборудована видеонаблюдением, антивандальной системой и бесплатным Wi-Fi.


Новая остановка появится на Красном проспекте со стороны мэрии и камерного зала филармонии
Новая остановка появится на Красном проспекте со стороны мэрии и камерного зала филармонии


По информации пресс-центра мэрии, первый «умный» павильон появится на остановке общественного транспорта «Дом Ленина» к началу ноября. 


Это разработка крымской компании «Городские инновации», которую новосибирцам представили в апреле на форуме «Городские технологии». Тогда представители этой компании предложили мэру Анатолию Локтю оборудовать «умными» технологиями за свой счёт одну из городских остановок. Мэр тогда идею поддержал. 


«Умная» остановка в Санкт-Петербурге, разработанная компанией «Городские инновации»
«Умная» остановка в Санкт-Петербурге, разработанная компанией «Городские инновации»


По словам начальника управления науки и внедрения научных разработок мэрии Новосибирска Михаила Камаева, «умная» остановка включает в себя пять основных элементов — панель движения транспорта, кнопку 112, видеонаблюдение, бесплатные Wi-Fi и зарядку телефона — и оборудована антивандальной системой. Корпус «умного» блока остановки разработан специально для Новосибирска — с учётом климатических особенностей, т.е. он будет работать и в суровые зимние холода. 


В Новосибирске корпус «умного» блока сделают с учетом климатических особенностей 
В Новосибирске корпус «умного» блока сделают с учетом климатических особенностей 


Устанавливать и обслуживать её будет инвестор проекта. Бизнес-модель «умной» остановки разработала крымская компания «Городские инновации». Строительство остановки обойдется примерно в 1 млн рублей. Корпус остановки сейчас везут в Новосибирск из Крыма, а «умный» блок соберёт одна из новосибирских IT- компаний. 


На остановке можно будет отследить передвижения автобуса нужного маршрута, зарядить телефон и выйти в интернет по Wi-Fi
На остановке можно будет отследить передвижения автобуса нужного маршрута, зарядить телефон и выйти в интернет по Wi-Fi


Как уточнил Камаев, остановку «Дом Ленина» инвестор выбрал благодаря расположению рядом с мэрией Новосибирска. «Они видят, что там будет продаваться реклама», — сказал Михаил Камаев. Перспективы появления новых «умных» остановок, добавил он, зависят от заинтересованности инвесторов — они появятся в тех местах, где выгодно размещать рекламу. 


Подобные остановки компания «Городские инновации» разработала и для нескольких крупных городов страны, в том числе для Санкт-Петербурга. 


Напомним, идея «умных» остановок попала в топ по итогам проекта «125 идей для Новосибирска»

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