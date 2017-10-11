С интернетом и тревожной кнопкой: в Новосибирск из Крыма привезут «умную» остановку
В Новосибирске начали монтировать новую остановку, которая будет оборудована видеонаблюдением, антивандальной системой и бесплатным Wi-Fi.
По информации пресс-центра мэрии, первый «умный» павильон появится на остановке общественного транспорта «Дом Ленина» к началу ноября.
Это разработка крымской компании «Городские инновации», которую новосибирцам представили в апреле на форуме «Городские технологии». Тогда представители этой компании предложили мэру Анатолию Локтю оборудовать «умными» технологиями за свой счёт одну из городских остановок. Мэр тогда идею поддержал.
По словам начальника управления науки и внедрения научных разработок мэрии Новосибирска Михаила Камаева, «умная» остановка включает в себя пять основных элементов — панель движения транспорта, кнопку 112, видеонаблюдение, бесплатные Wi-Fi и зарядку телефона — и оборудована антивандальной системой. Корпус «умного» блока остановки разработан специально для Новосибирска — с учётом климатических особенностей, т.е. он будет работать и в суровые зимние холода.
Устанавливать и обслуживать её будет инвестор проекта. Бизнес-модель «умной» остановки разработала крымская компания «Городские инновации». Строительство остановки обойдется примерно в 1 млн рублей. Корпус остановки сейчас везут в Новосибирск из Крыма, а «умный» блок соберёт одна из новосибирских IT- компаний.
Как уточнил Камаев, остановку «Дом Ленина» инвестор выбрал благодаря расположению рядом с мэрией Новосибирска. «Они видят, что там будет продаваться реклама», — сказал Михаил Камаев. Перспективы появления новых «умных» остановок, добавил он, зависят от заинтересованности инвесторов — они появятся в тех местах, где выгодно размещать рекламу.
Подобные остановки компания «Городские инновации» разработала и для нескольких крупных городов страны, в том числе для Санкт-Петербурга.
Напомним, идея «умных» остановок попала в топ по итогам проекта «125 идей для Новосибирска».
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Анна Богданова
Фото автора (1), gorinnovation.ru (2–4)