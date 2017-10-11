Пробка на весь проспект: власти запланировали масштабный ремонт главной улицы Новосибирска

Мэр особо отметил отремонтированную улицу Немировича-Данченко 
Мэр особо отметил отремонтированную улицу Немировича-Данченко 

Власти Новосибирска назвали улицы, которые планируется капитально отремонтировать в следующем году.


«Это будут трассы, связывающие районы города и дороги, связывающие Новосибирскую область и город Новосибирск», —  сообщил сегодня, 11 октября, журналистам директор МКУ «Управление дорожного строительства» Юрий Алексеевский.


В частности, управление рассчитывает отремонтировать почти 4-километровый участок Красного проспекта от улицы Писарева до Октябрьского моста, т.е. ремонт заденет и участок дороги на площади Ленина.


В этом году дорожники ремонтировали другую часть Красного проспекта — участок от улицы Писарева до Мочищенского шоссе и участок Мочищенского шоссе от Красного проспекта до улицы Жуковского. Во время ремонта на Красном проспекте наблюдались длинные пробки. После окончания работ горожане заметили, что заторов стало значительно меньше.


Кроме того, в список ремонта на следующий год попали улицы Первомайская, Немировича-Данченко (от улицы Сибиряков-Гвардейцев до площади Станиславского), Русская, Бориса Богаткова, Станционная (выезд на проспект Энергетиков и Димитровский мост). 


Власти хотят установить новые светодиодные светофоры и приборы видеофиксации в очагах аварийности, например на перекрёстке Красного проспекта и улицы Орджоникидзе. 


Работы пройдут по проекту «Безопасные и качественные дороги», власти потратят 1 млрд 46 млн рублей, из которого 451 млн рублей — средства федерального бюджета, 320 — областного. Из городской казны на ремонт пойдёт 236 млн рублей — это на 40 млн рублей больше, чем в этом году. 


Отдельно мэр Анатолий Локоть попросил Юрия Алексеевского уделить внимание остановкам: «Нехорошо, когда мы делаем хорошую трассу, тротуары, светофорные объекты, безопасность, а павильоны выглядят весьма-весьма», — заметил глава города. 


В этом году, напомнил мэр, в Новосибирске отремонтировали девять дорог. Первые работы начались в мае. 13 сентября власти приняли отремонтированный участок на улице Немировича-Данченко, а в конце сентября завершился ремонт улицы Станционной от площади Энергетиков до улицы Дукача. 


Анатолий Локоть признался, что ему больше всего понравилось, как после ремонта выглядят улица Немировича-Данченко и участок Красного проспекта в Заельцовском районе. 

Прочтений: 8352
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (68)68
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено