Пробка на весь проспект: власти запланировали масштабный ремонт главной улицы Новосибирска

Мэр особо отметил отремонтированную улицу Немировича-Данченко

Власти Новосибирска назвали улицы, которые планируется капитально отремонтировать в следующем году.







«Это будут трассы, связывающие районы города и дороги, связывающие Новосибирскую область и город Новосибирск», — сообщил сегодня, 11 октября, журналистам директор МКУ «Управление дорожного строительства» Юрий Алексеевский.





В частности, управление рассчитывает отремонтировать почти 4-километровый участок Красного проспекта от улицы Писарева до Октябрьского моста, т.е. ремонт заденет и участок дороги на площади Ленина.





В этом году дорожники ремонтировали другую часть Красного проспекта — участок от улицы Писарева до Мочищенского шоссе и участок Мочищенского шоссе от Красного проспекта до улицы Жуковского. Во время ремонта на Красном проспекте наблюдались длинные пробки. После окончания работ горожане заметили, что заторов стало значительно меньше.





Кроме того, в список ремонта на следующий год попали улицы Первомайская, Немировича-Данченко (от улицы Сибиряков-Гвардейцев до площади Станиславского), Русская, Бориса Богаткова, Станционная (выезд на проспект Энергетиков и Димитровский мост).







Власти хотят установить новые светодиодные светофоры и приборы видеофиксации в очагах аварийности, например на перекрёстке Красного проспекта и улицы Орджоникидзе.





Работы пройдут по проекту «Безопасные и качественные дороги», власти потратят 1 млрд 46 млн рублей, из которого 451 млн рублей — средства федерального бюджета, 320 — областного. Из городской казны на ремонт пойдёт 236 млн рублей — это на 40 млн рублей больше, чем в этом году.





Отдельно мэр Анатолий Локоть попросил Юрия Алексеевского уделить внимание остановкам: «Нехорошо, когда мы делаем хорошую трассу, тротуары, светофорные объекты, безопасность, а павильоны выглядят весьма-весьма», — заметил глава города.





В этом году, напомнил мэр, в Новосибирске отремонтировали девять дорог. Первые работы начались в мае. 13 сентября власти приняли отремонтированный участок на улице Немировича-Данченко, а в конце сентября завершился ремонт улицы Станционной от площади Энергетиков до улицы Дукача.





Анатолий Локоть признался, что ему больше всего понравилось, как после ремонта выглядят улица Немировича-Данченко и участок Красного проспекта в Заельцовском районе.

