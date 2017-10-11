«Готовлюсь к встрече»: мэр Локоть рассказал, о чём поговорит с новым губернатором

Анатолий Локоть заявил, что в ближайший год намерен заниматься вопросами жизни Новосибирска 
Анатолий Локоть заявил, что в ближайший год намерен заниматься вопросами жизни Новосибирска 

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что готовится к встрече с врио губернатора НСО Андреем Травниковым, но пока не думал об участии в выборах главы Новосибирской области в 2018 году.


«Я бы не торопился с какими-то прогнозами. Предстоит пройти большую избирательную кампанию, самую крупную — выборы президента РФ. Надо год отработать. Все планы связаны с выполнением тех обязательств и решением тех задач, которые стоят перед Новосибирском», — заявил 11 октября Анатолий Локоть.


Мэр добавил, что ещё не встречался лично с исполняющим обязанности губернатора области Андреем Травниковым.


«Я участвовал в двух публичных встречах, это были публичные мероприятия и ещё одна, я бы назвал её, протокольная встреча, где полномочный представитель президента [Сергей Меняйло] представил нас исполняющему обязанности. Надеюсь, что найдётся время, я попросил об этом, чтобы познакомить [Андрея Травникова] c проблемами города. Я готовлюсь к ней», — поделился мэр.


Выборы губернатора Новосибирской области в связи с досрочной отставкой главы региона Владимира Городецкого состоятся в единый день голосования — в сентябре 2018 года.


Владимир Городецкий ушёл в отставку в пятницу, 6 октября. Президент РФ Владимир Путин назначил врио главы региона 46-летнего Андрея Травникова. До нынешнего назначения он работал заместителем губернатора Вологодской области, заместителем полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, а в 2016 году стал мэром Вологды.


В понедельник, 9 октября, Андрей Травников уже занял рабочий кабинет на Красном проспекте и заявил, что построить ледовый дворец в Новосибирске нужно в ближайшее время.


Анатолий Локоть, в свою очередь, на прошлой неделе назвал смену руководства области «испытанием для коллектива и системы». 

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