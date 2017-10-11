Новосибирские байкеры доехали до Грузии и решили снять кино про вино

Новосибирские байкеры, участники мотопробега по Европе, добрались до Грузии.





Грузия — лишь одна из 19 стран, которые посетили новосибирские мотоциклисты. По итогам тура они также планируют снять большой фильм о жизни простых людей в разных точках Европы

Вчера, 10 октября, участники мотопробега встретились с руководством знаменитого грузинского винзавода «Киндзмараули» в Кварели и после встречи решили снять фильм.







«Мы хотим рассказать сибирякам, как отличить одно от другого. Всё это будет, надеюсь, в игровой форме. Должен получиться фильм о том, как бутылка настоящего грузинского вина поехала в Сибирь знакомиться со своими "сёстрами"», — рассказал НГС.НОВОСТИ организатор мотопробега, президент мотоклуба 99 percent МС Константин Нельзин.





Нельзин отметил, что в прошлом году уже был на заводе в Грузии и покупал вино, а после сравнивал его с тем, что продаётся в Новосибирске.





Он сделал вывод, что «ничего общего между этими винами нет: ни цвета, ни вкуса, ни запаха». При этом путешественник отмечает, что этикетки на бутылках отличались только одной деталью: «новосибирское» вино было разлито в Тбилиси, а грузинское — в Кварели.





«На тот момент мне это показалось несущественным, тем более что продавец убеждал в идентичности, — признался Нельзин. — Однако на [вчерашней] встрече я узнал, что вино корпорации "Киндзмараули" разливают только на заводе в Кварели. Так и родилась идея рассказать о настоящем вине этой марки».





Путешественники попали на известный винный завод, расположенный в Кварели





Четвёрка новосибирцев на двух мотоциклах отправилась в большое путешествие по Европе 5 сентября. Проект «Погнали! Мир ждёт!» байкеры посвятили 80-летию области.





Пробег по Европе приурочили к 80-летию Новосибирской области





Отличить одно вино от другого не так то просто, причём не всегда дорогое вино покажется неискушённому потребителю вкуснее дешёвого. Так, НГС.АФИША прямо в редакции устроила дегустацию вин, результаты которой удивили даже ресторанного критика.