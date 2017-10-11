Новосибирцы победили в столичном конкурсе с бургером на топоре

Сеть новосибирских бургерных «МясоROOB» получила звание «Лучшей бургерной России» на выставке «Пир», которая проходит сейчас в Москве.





Новосибирцы удивили жюри, подав бургер на топоре





Как сообщил НГС.НОВОСТИ бренд-шеф сети Александр Купченко, в конкурсе приняли участие 23 бургерных со всей России, большая часть — из Москвы и Санкт-Петербурга.







Приз в конкурсе выполнен в форме доски, на которой обычно подают бургеры





«Было очень сложно и волнительно, так как половина участников из Москвы, серьёзные бургерные. Мы одни из немногих, кто ответственно подошёл не только к самому бургеру, но и к подаче. Мы специально к конкурсу изготовили тарелки для подачи из настоящих топоров», — рассказал Купченко.







В отборочном туре новосибирцы приготовили бургер с куриной котлетой, хурмой, сыром страчателла, вареньем из перца чили и рукколой. А победителем стал бургер с котлетой из мраморной говядины с печёным чесноком, сыром Чеддер и карамелизованным луком и беконом.







Команда «Академии кофе»





Кроме «МясоROOB» первое место в своей категории завоевала сеть «Академия кофе» — команда которой стала лучшей на конкурсе кофеен в рамках выставки Moscow Coffee and Tea Expo. Информация об этом появилась в официальной группе выставки в сети «ВКонтакте».







Новосибирские заведения не в первый раз становятся победителями престижных российских конкурсов. Так, в этом году бар «Жан Хуан Лу» новосибирского ресторатора Дениса Иванова занял второе место в конкурсе ресторанных концепций «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса-2017».