Новосибирцы победили в столичном конкурсе с бургером на топоре

Сеть новосибирских бургерных «МясоROOB» получила звание «Лучшей бургерной России» на выставке «Пир», которая проходит сейчас в Москве.


Новосибирцы удивили жюри, подав бургер на топоре
Новосибирцы удивили жюри, подав бургер на топоре


Как сообщил НГС.НОВОСТИ бренд-шеф сети Александр Купченко, в конкурсе приняли участие 23 бургерных со всей России, большая часть — из Москвы и Санкт-Петербурга.


Приз в конкурсе выполнен в форме доски, на которой обычно подают бургеры
Приз в конкурсе выполнен в форме доски, на которой обычно подают бургеры


«Было очень сложно и волнительно, так как половина участников из Москвы, серьёзные бургерные. Мы одни из немногих, кто ответственно подошёл не только к самому бургеру, но и к подаче. Мы специально к конкурсу изготовили тарелки для подачи из настоящих топоров», — рассказал Купченко.


В отборочном туре новосибирцы приготовили бургер с куриной котлетой, хурмой, сыром страчателла, вареньем из перца чили и рукколой. А победителем стал бургер с котлетой из мраморной говядины с печёным чесноком, сыром Чеддер и карамелизованным луком и беконом.


Команда «Академии кофе»
Команда «Академии кофе»


Кроме «МясоROOB» первое место в своей категории завоевала сеть «Академия кофе» — команда которой стала лучшей на конкурсе кофеен в рамках выставки Moscow Coffee and Tea Expo. Информация об этом появилась в официальной группе выставки в сети «ВКонтакте». 


Новосибирские заведения не в первый раз становятся победителями престижных российских конкурсов. Так, в этом году бар «Жан Хуан Лу» новосибирского ресторатора Дениса Иванова занял второе место в конкурсе ресторанных концепций «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса-2017». 

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